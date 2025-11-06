Turitec 2025 convierte Málaga en el epicentro internacional de la innovación turística

El Congreso Internacional de Turismo y TIC, Turitec, ha arrancado este jueves en el Palacio de Ferias de Málaga (Fycma) su 15 edición convertido en espacio "de referencia" para el análisis y la difusión de la innovación en turismo de la mano de especialistas multidisciplinares a nivel nacional e internacional.

Digitalización aplicada a la movilidad, distribución y economías de plataformas; IA y su impacto en la comercialización turística; el metaverso; el neuromarketing; la economía circular o la gobernanza inteligente son algunos de los temas que se abordarán hasta este viernes en el foro.

Está organizado por la sede de Málaga del Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo (Iatur-UMA), un agente del conocimiento andaluz que también integra a las universidades de Granada y Sevilla, han señalado desde la Universidad de Málaga en una nota.

El acto inaugural de Turitec 2025 ha contado con el rector de la UMA, Teodomiro López; el alcalde, Francisco de la Torre; la directora general de Ordenación Turística de la Junta de Andalucía, Elena Baena; la directora de Investigación, Desarrollo e Innovación Turística de la Secretaría de Estado de Turismo, María Velasco, y el profesor Enrique Navarro, director de Iatur.

Sostenibilidad local

Durante los últimos años el sector turístico ha evolucionado "hacia la mayor sostenibilidad local, se ha adaptado de forma más firme frente a la crisis climática y ha avanzado en materia tecnológica", han destacado los participantes de la mesa inaugural.

También han coincidido en señalar que la digitalización de empresas y destinos, el uso incipiente de la inteligencia artificial y la expansión de nuevas herramientas de análisis y gestión están redefiniéndolo.

El rector, que ha dado las gracias a participantes y organizadores del congreso, con alusión especial al anterior decano de la Facultad de Turismo, Antonio Guevara, "alma mater" de Turitec, ha asegurado que la UMA en la última década "ha crecido enormemente" en institutos de investigación.

"Y, sin duda, uno de nuestros mejores referentes es Iatur, que está consiguiendo que la investigación en turismo en nuestra universidad esté siempre en los primeros puestos de los rankings", ha manifestado.

350 inscripciones

Con casi 350 inscritos, más de 70 comunicaciones y la representación de unas 50 empresas, Turitec abordará en estos dos días la transformación del turismo desde una perspectiva transversal, combinando la continuidad de temas consolidados con la incorporación de líneas de relevancia internacional y, teniendo en cuenta, que todos estos cambios no afectan de la misma forma a todos los actores.

Así, 'Ciberseguridad sin fronteras en la era de la Inteligencia Artificial' ha sido la conferencia de apertura, impartida por Gerardo Fernández, Senior Security Engineer en Google.

Le ha seguido la mesa redonda 'Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en la distribución turística', moderada por la profesora del Departamento de Organización de Empresas y Marketing Inmaculada Gallego, para finalizar el día con la ponencia 'La accesibilidad digital como elemento fundamental para la inclusión en el sector turístico. Igualmente, se han presentado trabajos de investigación y ha tenido lugar un taller de la Fundación Descubre.

La jornada de este viernes estará patrocinada por el proyecto europeo Dibest de Interreg Atlantic Area y, en la misma, se pondrán sobre la mesa aspectos como los destinos turísticos inteligentes en Latinoamérica, la digitalización de empresas de turismo azul o la tecnología al servicio del bienestar, entre muchos otros.