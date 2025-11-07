Renovación en Churriana: el nuevo concejal busca reconciliación y colaboración ciudadana

Nuevos aires en el distrito de Churriana. Tras las críticas en este periódico del grupo municipal Con Málaga por la «actitud caciquil» de la concejala Mercedes Martín, y la denuncia de «animadversión personal» de la asociación ecologista Ciriana; el alcalde, Francisco de la Torre, trasladó al distrito de Bailén-Miraflores a Mercedes Martín.

De Churriana se encarga ahora el concejal Borja Vivas, que también está al frente de Teatinos y de Deportes y que, entre sus primeros pasos en el nuevo distrito, se reunió el pasado miércoles con la asociación Ciriana «para enterrar el hacha de guerra», explicaba ayer Maricruz Torres, de Ciriana.

Según comenta Torres a este diario, el nuevo concejal les ha transmitido el deseo del alcalde de solucionar los problemas pendientes. Maricruz Torres resalta de paso el talante «conciliador» del nuevo edil, quien les transmitió que estos problemas tienen «fácil arreglo».

Mercadillo navideño

En primer lugar, abordaron el mercadillo navideño de libros usados de Ciriana -«nuestra única fuente de financiación», subraya Maricruz Torres- y que el colectivo lleva 13 años celebrando.

Como informó La Opinión, el pasado septiembre Ciriana denunció el «boicot» de la concejala Mercedes Martín para poder celebrarlo este año en la Biblioteca José Moreno Villa, porque estaría en obras.

Maricruz Torres informa de que Borja Vivas les ha ofrecido celebrarlo en la biblioteca, como otros años. Finalmente, explica la portavoz de Ciriana, ante la duda de que surja algún problema en el edificio, han llegado a un acuerdo para celebrarlo en la antigua Casa de la Cultura de Churriana, en la calle Torremolinos.

«El mercadillo lo haremos en la antigua Casa de la Cultura porque es más céntrico y más visible» , detalla de paso.

La portavoz de Ciriana aprovecha para agradecer al portavoz socialista, Daniel Pérez, el ofrecimiento de la Casa del Pueblo de Churriana, para celebrar el mercadillo de libros, en caso de que no encontraran ningún otro espacio.

Maricruz Torres -derecha-, en 2023 en el mercadillo navideño de Ciriana, en la Biblioteca José Moreno Villa de Churriana. / a.v.

Futura sede

Otro asunto puesto encima de la mesa por Borja Vivas ha sido el estudiar una futura sede para Ciriana. Se trata, explica Maricruz Torres, de una petición de hace ocho años, en un contexto en el que, desde 2021, los espacios municipales para los colectivos en Churriana dejaron de tramitarse a través de Participación Ciudadana.

«A partir de 2021 se adjudicaban de forma directa por el distrito de Churriana, y no podíamos saber los criterios para designar esos espacios», indica Maricruz Torres, quien señala que se ha dado el caso de asociaciones posteriores a Ciriana que obtuvieron un local.

En este sentido, hizo alusión a la normativa municipal que aconseja a los colectivos el compartir espacios municipales o bien la rotación, para evitar estas esperas y, de paso, para aprovechar mejor la red de locales.

Cohetes el día de San Antón

Por último, la portavoz de Ciriana explica que el alcalde también les ha trasladado el abordar el problema del exceso de cohetes en la festividad de San Antón.

Maricruz Torres resalta la paradoja de que el día del patrón de los animales se festeje con «300 cohetes» que provocan alteraciones a los propios animales; pero también a personas mayores con problemas auditivos y a personas con autismo. «Pedimos que la celebración tenga luz y música, y no cohetes», propone.

El club taurino y la Feria

Según explicó Ciriana el pasado septiembre, los problemas con la anterior concejala, Mercedes Martín, se iniciaron en 2022, antes de su nombramiento, cuando el colectivo denunció a la Fiscalía la cesión por el Distrito de Churriana de la Caseta de la Juventud a la Asociación Juventudes Taurinas de Málaga, de la que formaba parte Martín, pese a que no estaba inscrita en el registro de asociaciones. La denuncia fue archivada.

En diciembre de 2024 -«la primera y única vez que nos reunimos con ella tras año y medio en el cargo», apunta esta semana Torres- la concejala les trasladó su «animadversión personal», a causa de esta denuncia.

Según Ciriana esto se reflejó en dificultades a la hora de celebrar eventos como Misterios de la Historia, la Noche Fenicia o el propio mercadillo. Ahora, parece que llega la hora del ‘deshielo’.