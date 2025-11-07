Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Carnaval de Málaga abre el plazo de inscripción para el concurso de agrupaciones 2026

Las inscripciones se abrirán el 10 de noviembre y la Gran Final se celebrará el 6 de febrero en el Teatro Cervantes

Imagen de archivo de la final del COAC Málaga 2025 con la murga 'Quiero que mi padre se vaya pero mi padre no quiere'

Imagen de archivo de la final del COAC Málaga 2025 con la murga 'Quiero que mi padre se vaya pero mi padre no quiere' / Mauri Conde

La Opinión

Málaga

La Fundación del Carnaval de Málaga abrirá el próximo 10 de noviembre el plazo de inscripción para el Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto (COAC) 2026, que permanecerá activo hasta el 30 de noviembre. Las inscripciones deberán formalizarse de manera online, a través del formulario que la Fundación habilitará ese mismo día en la web oficial del Carnaval.

El certamen arrancará el 23 de enero con la primera de las preliminares y celebrará su Gran Final el 6 de febrero en el Teatro Cervantes, escenario principal del concurso y punto de encuentro de las coplas más destacadas del carnaval andaluz.

El sorteo del orden de actuación se llevará a cabo el 14 de diciembre en la Caja Blanca, a partir de las 12:00 horas, en un acto que reunirá a representantes de las agrupaciones inscritas y al público aficionado.

En la pasada edición, el COAC alcanzó casi 60 agrupaciones entre murgas, comparsas, cuartetos, agrupaciones infantiles y un coro, demostrando la fortaleza y proyección de un concurso que cuenta con una gran respuesta del público en todas sus fases, desde las preliminares hasta la Gran Final.

El presidente de la Fundación del Carnaval de Málaga, Luis Bermúdez, ha destacado “la enorme ilusión con la que el mundo del Carnaval afronta cada nuevo concurso y el compromiso de la Fundación por seguir potenciando un certamen que crece en calidad, participación y repercusión año tras año”.

