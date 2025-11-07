COAC 2026
El Carnaval de Málaga abre el plazo de inscripción para el concurso de agrupaciones 2026
Las inscripciones se abrirán el 10 de noviembre y la Gran Final se celebrará el 6 de febrero en el Teatro Cervantes
La Fundación del Carnaval de Málaga abrirá el próximo 10 de noviembre el plazo de inscripción para el Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto (COAC) 2026, que permanecerá activo hasta el 30 de noviembre. Las inscripciones deberán formalizarse de manera online, a través del formulario que la Fundación habilitará ese mismo día en la web oficial del Carnaval.
El certamen arrancará el 23 de enero con la primera de las preliminares y celebrará su Gran Final el 6 de febrero en el Teatro Cervantes, escenario principal del concurso y punto de encuentro de las coplas más destacadas del carnaval andaluz.
El sorteo del orden de actuación se llevará a cabo el 14 de diciembre en la Caja Blanca, a partir de las 12:00 horas, en un acto que reunirá a representantes de las agrupaciones inscritas y al público aficionado.
En la pasada edición, el COAC alcanzó casi 60 agrupaciones entre murgas, comparsas, cuartetos, agrupaciones infantiles y un coro, demostrando la fortaleza y proyección de un concurso que cuenta con una gran respuesta del público en todas sus fases, desde las preliminares hasta la Gran Final.
El presidente de la Fundación del Carnaval de Málaga, Luis Bermúdez, ha destacado “la enorme ilusión con la que el mundo del Carnaval afronta cada nuevo concurso y el compromiso de la Fundación por seguir potenciando un certamen que crece en calidad, participación y repercusión año tras año”.
- La plaga de las 'tijeretas' invade viviendas en Málaga: qué son y cómo combatirlas
- Tráfico refueza la visibilidad del radar más ‘multón’ de Málaga
- Así es el pueblo blanco de Málaga en mitad de la montaña perfecto para visitar en otoño: con la mejor gastronomía y los paisajes más fotogénicos
- Así es el parque de Málaga con una de las lagunas artificiales más grandes de la provincia: con senderos, zonas de picnic y juegos para niños
- La EMT moverá las paradas de la Comisaría Provincial a la avenida de Andalucía por problemas de tráfico
- La DGT capta a un vehículo a más de 200 km/h en una autovía de Málaga
- Las letras de Pedregalejo, en el sitio incorrecto
- ¿Qué supermercados y centros comerciales abren este 1 de noviembre en Málaga?