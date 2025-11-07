Comienza el hormigonado de Hilera, la fase más avanzada de las obras del metro de Málaga

Más novedades con respecto al avance de las obras del metro de Málaga para prolongar la línea 2 hasta el Hospital Civil. En la fase más avanzada, la que corresponde a la calle Hilera hasta la intersección con Santa Elena, han comenzado ya las labores de hormigonado, lo permitirá avanzar hacia la reurbanización de la zona.

Lo ha anunciado la consejera de Fomento, Rocío Díaz, en sus redes sociales, concretando que estos trabajos han arrancado en la conexión de Hilera y Santa Elena. En este entorno se ubica la futura estación Hilera, la vigésima de toda la red del suburbano malagueño.

"Damos un nuevo paso en la ampliación del metro de Málaga. ¡Avanzamos!", ha celebrado la consejera de Fomento, Rocío Díaz.

Con respecto a la vuelta a la normalidad de la calle Hilera, como ya informó este periódico, habrá que acometer la reurbanización de la calle, reponer aceras y reestablecer el tráfico, un trabajo que empezará en el primer trimestre de 2026 y que requerirá prácticamente todo el año, según las estimaciones del gerente de la obra de prolongación del metro, Mario García.

Segunda fase

A mitad de la calle Santa Elena comienza la segunda fase de las obras, también ya en marcha, para lo que se han acometido ya importantes cortes de tráfico, al que se incorporará la semana que viene el cierre de la calle Eugenio Gross, en concreto, a partir del miércoles 12.

"Sabemos que estas obras son molestas y tratamos de que los cambios afecten lo menos posible al día a día de los vecinos", ha insistido Díaz, que ha recordado que estas afecciones al tráfico están consensuadas y coordinadas tanto por la Agencia de Obra Pública como por el Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga. Entre ellas, han planificado acciones progresivas desde esta misma semana para implantar el recinto de obras en la calle Eugenio Gross de manera definitiva.