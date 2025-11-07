Al congreso del PP en coche de caballos

Aterriza uno en el esplendoroso centro de Sevilla a mediodía de un viernes y es difícil esquivar el gentío y el turisteo. Y las tentaciones, que tienen forma de veladores, de mesas altas y de vasos de Cruzcampo.Nada más enfilar la calle Hermanos Álvarez Quintero atisba uno al hermano mayor de La Macarena, que está de tertulia en Casa Robles. Así es Sevilla. O así es el hermano mayor de La Macarena, mejor dicho, dado que el que suscribe no lo había visto nunca. Lleva uno buenos guías.

La tentación tiene muchos nombres, la tarde estalla, las nubes no esombrecen el esplendor de la zona de la Catedral y a uno le dan ganas de coger un coche de caballos, un puro y una chaqueta de rockero y presentarse así, con unas cuantas macetillas de cerveza en lo alto, en el congreso regional del PP andaluz, donde a las cinco de la tarde, -Palacio de Congresos de Sevilla- hora sagrada de la siesta, hay un gentío y una efervescencia y una actividad que uno solo puede contraponer una pereza casi infinita, propia del final de la semana. Se está celebrando en ese momento una mesa redonda de presidentes provinciales e irrumpe en el pleno Juanma Moreno, que tiene que haber agotado, en el camino que va de la entrada al estrado, todo el cargamento vital de besos que la vida le haya dado. Dinamismo, cazadora verdosa, sonrisa. Detrás de él, muy metafórico esto, va abriéndose paso también, sin besos, Elías Bendodo. Detrás, sonríe Carolina España. El estrado y el decorado es verde andaluz, verde en diversas tonalidades, no sé yo si es también un verde Vox, pero no está la cosa como para preguntarlo.

Moreno toma asiento mientras la presidenta del PP malagueño, Patricia Navarro, en un coloquio de presidentes provinciales, moderado por un dicharachero presentador de Canal Sur, brama contra el peaje de la A-7, el más caro de España, afirma. La tarde va cayendo. Raro sería lo contrario. La sala de prensa se puebla de plumillas de muy diversa procedencia, hombre no te pierdes una y tal, y fuera, los puestos que venden el libro de Juanma Moreno, los corrillos de fumadores y los food truck ganan en animación. Los jefes peperos han tenido el buen gusto de poner en el programa que hoy todo acabará a las ocho. Me topo en un pasillo a Manuel Marmolejo. No hay salsa Popular en la que no esté Marmolejo, que conoce el partido como casi nadie y que a buen seguro tiene ya apalabrado un buen sitio para cenar. No lejos está Antonio Sanz, consejero de Sanidad. Busco a ver dónde lleva el hombre el escudo para repeler las invectivas que le caen a él y a su departamento. Por lo visto últimamente no para de destituir gente. El último, el delegado de la Consejería en Sevilla. Desde aquí lo animamos a que continúe, a que continúe la limpia, vamos, a ver si así los millones que dicen que le están echando a la Sanidad se notan y cunden y eso se gestiona bien de una vez. Por los ventanales del Palacio de Congresos, Fibes, se asoma enconada y pertinaz y pertinente, Sevilla de nuevo, donde varios miles de peperos de toda Andalucía dormirán, es un decir, esta noche a la espera del sábado, día grande, en el que se desvelerá el nuevo equipo de dirección. No habrá sorpresas y el que quede agraviado se callará. Tiene tanto poder el PP andaluz que hay puestos para todos. Y hasta para los descontentos. No veo a Javier Arenas. Pero debe ser un defecto mío. Ignoro si la tertulia cofrade de Casa Robles continuará. No voy a comprobarlo; es muy grande Sevilla y yo tengo mucho que explorar. Saliendo, se desvanece el ruidito que hace la voz de un burócrata que está desgranando a mayor aburrimiento del personal, un informe de gestión. Pasa un coche de caballos.