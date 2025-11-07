El congreso regional del PP pone el foco sobre la carrera electoral andaluza y el liderazgo de Juanma Moreno

En la sociedad actual, y sobre todo en la política, cuatro años dan para numerosas vueltas de tuerca y realidades muy variables. Para corroborarlo, puede valer todo lo que le ha cambiado 'la vida' al PP cuatro noviembres después de su anterior congreso andaluz, celebrado en 2021 en Granada. Entonces, también había unas elecciones autonómicas en el horizonte del año siguiente para revalidar el Gobierno en Andalucía. Pero la aritmética pesaba hasta el punto que la alianza en San Telmo con Ciudadanos planeó en exceso, ya que estaban frescos unos polémicos audios del todavía 'naranja' Juan Marín. Y las relaciones de algunos barones con el entonces presidente nacional del PP, Pablo Casado, también marcaron bastante su desarrollo. Este fin de semana, en el Palacio de Congresos de Sevilla, volverá a ser elegido Juanma Moreno como presidente del PP andaluz -por cuarta vez, la segunda como mandamás de la Junta- y su partido pondrá el foco sobre la cercanía de la carrera electoral andaluza. Además, presumirá de líder.

Incluso, lo hará con más necesidad de la prevista, si se atiende a los acontecimientos desencadenados después de que Moreno convocara a mediados de septiembre el cónclave, que comienza este viernes y concluye el domingo con sendas intervenciones del presidente andaluz y del máximo dirigente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo.

Esta nueva proclamación del 'barón del sur' se verá envuelta por elementos muy diferentes. Moreno llega a la cita con el colchón del Ejecutivo monocolor que antes no tenía, y también con algunos problemas que han salido al camino de su propia historia de éxito. Porque al 'espejo' de estas tres jornadas congresuales no solo se asomarán logros como el de los 58 escaños conquistados en 2022. También lo harán, de forma soterrada, la crisis sanitaria abierta en su Gobierno por el fallo en los cribados del cáncer de mama y hasta la encuesta del propio Centra de la Junta que, hace unas semanas, no daba por segura su mayoría absoluta en la próxima cita con las urnas.

En definitiva, será -como señalan algunos dirigentes del PP- un congreso de relanzamiento y de consolidación del liderazgo de Moreno. Y la cita también se aprovechará para terminar de engrasar la maquinaria electoral. Durante la puesta de largo de Juanma Moreno como candidato a revalidar la presidencia de la Junta, brotarán igualmente discursos dirigidos contra el Gobierno nacional de Pedro Sánchez y la andaluza María Jesús Montero; o intenciones que aspiran a servir de antídoto contra la sombra acechante de Vox.

"No existe alternativa"

En clave interna, se ha venido cocinando el mensaje de que en el congreso se insistirá en la idea de ‘Juanma, presidente’ para reiterar que «no existe alternativa posible» a su continuidad al frente de la Junta de Andalucía, tras los comicios regionales que se esperan para junio de 2026.

Al mismo tiempo, la presencia de 2.160 compromisarios y de unos 5.000 asistentes en el ferial hispalense se ha orientado a sacar músculo orgánico en dos direcciones. Por un lado, servirá para exhibir la destacada dimensión andaluza en el marco del PP nacional. Y, sobre todo, de puertas hacia afuera se dará por ganado el duelo contra la socialista María Jesús Montero y se redundará en que "el PP es la organización política más importante de Andalucía». Incluso, se pondrá en valor -por activa y por pasiva- el logro de que estos galones de 'primera potencia autonómica' se consiguieron, hace unos años, a costa de la hegemonía del omnipotente PSOE andaluz de antaño.

En las vísperas del cónclave, el propio secretario general del Partido Popular de Andalucía, el cordobés Antonio Repullo, ya lanzó -precisamente- la proclama de que "este fin de semana, mientras el PSOE sigue enredado en sus causas judiciales y en sus mentiras, el PP de Andalucía va a seguir con su camino como partido preferido de los andaluces".

Por su parte, el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, recordó ayer que "el presidente de los andaluces y del PP de Andalucía es un malagueño" y que el PP de Málaga "lo apoya con la delegación más numerosa" en este congreso: 357 compromisarios. "Málaga es clave en el desarrollo de esta Andalucía que estamos construyendo entre todos", reivindicó Carmona.

Presencia malagueña

En la primera jornada, ya se hará sentir la presencia malagueña en la programación de este congreso regional del PP. En el arranque vespertino de este viernes, la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, estará presente en la mesa de presidentes provinciales de la formación, prevista a las 17.00 horas en los primeros compases del cónclave. Asimismo, a primera hora de la tarde del sábado, habrá una mesa redonda de alcaldes en la que participará el regidor de la capital malagueña, Paco de la Torre.

Durante la primera jornada del congreso, también se debatirán sendas ponencias en las que el PP malagueño ha tenido un peso específico. Sin ir más lejos, la ponencia política ha estado dirigida por la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, que también es la presidenta del Comité Electoral Provincial del PP de Málaga. Y la ponencia de estatutos, coordinada por el granadino Jorge Saavedra, coordinada por Jorge Saavedra, tiene entre sus colaboradores a la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, quien preside el Consejo de Alcaldes de los populares malagueños.

A su vez, de la Comisión Organizadora del Congreso (COC) forman parte el 'número 2' del PP de Málaga, el parlamentario andaluz José Ramón Carmona, y dos de los vicesecretarios provinciales, el vicepresidente de la Diputación Manuel Marmolejo y la parlamentaria autonómica Jéssica Trujillo.