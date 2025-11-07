¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Málaga? Estás son las fechas

El encendido de las luces de Navidad en Málaga es una cita que se ha consolidado como el inicio oficial de las fiestas navideñas en la ciudad y que atrae a miles de personas al Centro Histórico. Tradicionalmente se suele realizar el último viernes de noviembre, con idea de que para el puente de la Inmaculada, los comercios de Málaga se puedan beneficiar de la afluencia de personas que acuden a ver las luces de Navidad.

Este año se abandonan los ángeles que han decorado la calle Larios durante tres años y se cambia por la composición "Natividad de luz", en la que se representan escenas de la Natividad, en un trabajo realizado por Iluminaciones Ximénez.

La concejala de Fiestas, Teresa Porras, ha precisado que los rosetones de la nueva estructura de las luces de Navidad en la calle Larios se siguen instalando, aunque ha asegurado que estarán listos para la inauguración que será el 28 de noviembre.

Hasta entonces no se conocerá la selección musical que acompañará al tradicional espectáculo de luces, que mezcla villancicos, con canciones populares y otros temas navideños. Por ahora también se desconoce quién será la persona encargada del encendido, una tarea que el año pasado recayó sobre la cantante Diana Navarro. Porras solo ha aventurado que será alguien "muy especial".

El espectáculo se mantendrá desde entonces hasta el 5 de enero, excepto los días 24 y 31 de enero, con tres pases: a las 18.30, a las 20.30 y a las 22.00 horas.