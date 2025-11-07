Expertos advierten en Málaga sobre el aumento de las enfermedades vasculares: afectan ya a la mitad de los mayores de 50 años

Málaga se ha convertido estos días en el epicentro de la cirugía vascular moderna con la celebración del VII Congreso Internacional del Capítulo de Cirugía Endovascular de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV), uno de los principales encuentros europeos de la especialidad.

Cerca de 300 especialistas de España, Italia, Dinamarca, Grecia, Turquía, Países Bajos o Alemania se han reunido durante los días 5,6 y 7 de noviembre en el Hotel Barceló para abordar los últimos avances en el tratamiento de venas y arterias mediante técnicas mínimamente invasivas, que, según los exepertos, están suponiendo una “auténtica revolución”.

Las enfermedades vasculares representan uno de los principales desafíos de salud pública en España y, de manera particular, en Andalucía. Así lo han advertido los expertos, que han señalado que las patologías vasculares —arteriales y venosas— afectan ya a cerca del 50% de la población mayor de 50 años.

Incidencia creciente

También han alertado de que su prevalencia “aumenta cada año” por el envejecimiento poblacional y por la persistencia de factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el sedentarismo y el tabaquismo.

En España, las enfermedades del ámbito vascular representan la primera causa de muerte, responsables de cerca del 30% de los fallecimientos, mientras que en Andalucía la cifra se eleva a más de un tercio de todas las muertes registradas.

No obstante, a pesar de este contexto de creciente incidencia de las enfermedades vasculares, los expertos han explicado que las técnicas endovasculares se han consolidado como “una auténtica revolución médica”, siendo la opción escogida para abordar el 80% de este tipo de intervenciones.

La revolución de las técnicas endovasculares

Gracias a su carácter mínimamente invasivo —al realizarse mediante catéteres que son introducidos en el cuerpo a través de pequeñas incisiones—, permiten tratar aneurismas (ensanchamientos anómalos de los vasos), obstrucciones arteriales, trombosis venosas o insuficiencias venosas con menos complicaciones, menor sangrado, reducida estancia hospitalaria y una recuperación más rápida que la cirugía abierta tradicional, según han detallado en un comunicado.

Otro de los grandes beneficios de estas técnicas es que han permitido ampliar de manera notable el espectro de pacientes beneficiarios, incluyendo a personas más jóvenes y a casos complejos que antes no podían tratarse quirúrgicamente.

Cerca 300 especialistas se reunen en Málagas para analizar los últimos avances de las técnicas mínimamente invasivas / L.O.

Menor riesgo y mortalidad

“El desarrollo de la cirugía endovascular ha supuesto una auténtica revolución: hoy tratamos patologías que antes eran inaccesibles, con resultados excelentes, menor mortalidad y una recuperación más rápida”, ha afirmado el doctor Alejandro Rodríguez Morata, presidente del Capítulo de Cirugía Endovascular y jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Quirónsalud Málaga.

“Además, cada vez intervenimos a pacientes más jóvenes, porque estas técnicas permiten actuar antes y con menos riesgo”, ha añadido el doctor Rodríguez, que también ha querido destacar el papel pionero de los cirujanos vasculares españoles en la adopción y perfeccionamiento de estas técnicas.

Programa científico

Durante estos días, el Hotel Barceló de Málaga ha acogido mesas redondas de alto nivel, retransmisiones en directo de cirugías complejas desde hospitales españoles y europeos, debates de innovación tecnológica y sesiones altamente especializadas. Entre los ponentes han figurado grandes referentes internacionales de países como Italia, Dinamarca, Grecia, Turquía, Países Bajos o Alemania.

Además, el programa científico del Congreso ha incluido la presentación de casi un centenar de trabajos de investigación que recogen los avances más recientes en cirugía vascular y endovascular, con una notable participación de equipos españoles y andaluces.

Los organizadores han insistido en que en Andalucía la carga de enfermedad vascular y de factores de riesgo es “especialmente elevada”, por lo que este encuentro representa “una oportunidad estratégica” para reforzar la formación de los profesionales, establecer redes de colaboración entre hospitales y acelerar la incorporación de innovaciones que mejoren los resultados clínicos y la calidad de vida de los pacientes.

Asimismo, han resaltado que las principales unidades de cirugía vascular andaluzas —ubicadas en Sevilla, Málaga Granada o Cádiz— están entre las más activas del país en la aplicación de técnicas endovasculares avanzadas, “situando a la comunidad en un papel de liderazgo nacional”.