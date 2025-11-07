Diez alumnos de La Cónsula y La Fonda harán prácticas en empresas de Irlanda con el proyecto Erasmus+

La escuelas de hostelería de Málaga La Cónsula y de la localidad malagueña de La Fonda, adscritas al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), desarrollarán este año por primera vez un proyecto de movilidad europeo que facilitará prácticas profesionales en empresas hosteleras de la ciudad irlandesa de Limerick durante dos meses a una decena de alumnos de estos centros.

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha anunciado la participación por primera vez de estas escuelas en el proyecto Erasmus+ durante una visita a La Cónsula, coincidiendo con la reciente apertura del curso, y ha explicado que el objetivo de esta experiencia, que ya llevan a cabo con muy buenos resultados otras escuelas de hostelería como la de Islantilla, es mejorar las competencias técnicas y en el idioma de los alumnos participantes.

El proyecto, que cuenta con una inversión cercana a 50.000 euros y arrancará este mes de noviembre, contempla la visita preparatoria de docentes de ambos centros para la prospección del territorio y la preparación de las movilidades, de 60 días de duración. Entre los participantes, cuatro son personas con bajos recursos económicos, migrantes, personas en riesgo de exclusión social o con dificultades de aprendizaje.

Blanco ha destacado que estos proyectos, que impulsan la internacionalización, consolidan la red de escuelas del SAE como centros de referencia en Formación Profesional y fomentan sinergias con empresas y escuelas europeas, además de favorecer la inclusión y la diversidad del alumnado, con la aplicación práctica en el aula de los conocimientos adquiridos a su regreso.

Durante su visita al centro, la consejera ha participado en un encuentro con los más de 40 alumnos que han comenzado recientemente su formación en esta escuela de hostelería malagueña, en los itinerarios de Cocina y Servicios de Restaurante, y los 37 de segundo curso que comenzaron el pasado año.

Este centro es "uno de los referentes en la red de seis escuelas de formación en hostelería del SAE" y alcanza "un nivel de inserción casi del 100% y su formación en él "les conducirá a la obtención de un certificado de profesionalidad reconocido en el ámbito del Estado y de la Unión Europea".

Blanco ha destacado la oferta formativa de las escuelas de hostelería del SAE incide directamente en la mejora de la competitividad y la productividad del tejido empresarial del sector, una actividad que cuenta en la provincia con más de 107.152 afiliados a la Seguridad Social, lo que la convierte en la provincia de Andalucía con mayor nivel de empleo hostelero y la cuarta en el territorio nacional.

La consejera ha insistido en la relevancia del sector turístico en Andalucía, que empleó de media el pasado año en la comunidad a 321.300 personas y que cuenta con casi 63.000 empresas, lo que la convierte en la primera comunidad autónoma del país en número de empresas turísticas.

Además, ha defendido la apuesta de su departamento "por un modelo formativo para las escuelas del SAE en el que vamos de la mano del tejido productivo", apostando por la formación de perfiles profesionales especializados y "a medida de las necesidades de cualificación de las empresas".

En este sentido, ha destacado que seis de los once centros que componen la red de Escuelas de Formación para el Empleo del SAE en Andalucía se dedican el ámbito de la hostelería (tres de ellos en la provincia de Málaga).

En lo que va de año, estos seis centros han llevado a cabo alrededor de 60 acciones formativas en las que han participado 482 alumnos/as, la mitad de ellas en las tres escuelas malagueñas. Esta oferta pública en hostelería, ha destacado, "sitúa a Málaga en una posición muy potente a nivel nacional en cuanto a la formación de profesionales y gestión de talentos en este sector que es fuente de riqueza incuestionable en todo el territorio y por el que debemos seguir apostando para contribuir en su excelencia y crecimiento".

Una formación, ha añadido, que se complementa con un aprendizaje práctico en el aula restaurante de la Escuela, que abrirá sus puertas de nuevo la próxima semana, en la que el alumnado participa en una experiencia real de atención y servicio.

Presupuesto para 2026

La titular andaluza de Empleo también ha ofrecido algunos detalles del proyecto de Presupuesto de su consejería para 2026, cuya cantidad total se eleva a 1.278,3 millones de euros, un 0,8% más de la cantidad consignada para 2025.

En el caso de la provincia de Málaga, ha detallado que se destinarán fondos para las obras para las nuevas oficinas del SAE en Marbella (1,6 millones) y Torrox (847.000 euros). Y también una importante partida, de casi 1,5 millones para acciones formativas, en concreto para obras de mejora y los programas que se imparten en la Escuela de La Cónsula, la de Benalmádena y el CIO Mijas, así como en el centro Remedios Rojo.

El objetivo, ha explicado, "es consolidar el crecimiento sostenido del empleo en la provincia gracias, en buena medida, a la labor diaria de un tejido productivo dinámico y diversificado al que el Gobierno de Andalucía escucha y acompaña a través de actuaciones ágiles y eficaces".