Málaga estrena alumbrado esta Navidad: así lucirá la calle Larios

Málaga se prepara para la Navidad con una importante novedad en el gran protagonista de estos días festivos: el espectáculo de luces de la calle Larios.

Después de tres años, los “ángeles celestiales” que coronaban los arcos luminosos se cambiarán por estrellas con escenas de la Natividad, en una composición lumínica denominada "Natividad de luz", de nuevo a cargo de Iluminaciones Ximénez. Eso sí, se mantendrá la misma estructura de columnas luminosas -sobre las que se sostienen los arcos -que se ha empleado en años anteriores. En total se instalarán 16 estrellas, 32 columnas laterales y 32 estelas o ráfagas.

Estos grandes medallones luminosos, además de otros puntos de luz, emplearán tecnología Ecogreenlux, según ha informado el Ayuntamiento de Málaga, que reduce la contaminación lumínica en un 93% y supone un ahorro energético de hasta un 60%. Esta tecnología está patentada por la propia empresa de iluminación.

La inversión del alumbrado navideño en el Centro Histórico y zonas emblemáticas, donde se van a instalar 2,7 millones de puntos de luz, se mantiene en los 1,5 millones de euros.

¿Cuándo será el encendido?

La concejala de Fiestas, Teresa Porras, ha precisado que los rosetones de la nueva estructura siguen en elaboración aunque ha asegurado que estarán listos para la inauguración que, como ocurre todos los años, será el último viernes de noviembre, el día 28.

Hasta entonces no se conocerá la selección musical que acompañará al tradicional espectáculo de luces, que mezcla villancicos, con canciones populares y otros temas navideños. Por ahora también se desconoce quién será la persona encargada del encendido, una tarea que el año pasado recayó sobre la cantante Diana Navarro. Porras solo ha aventurado que será alguien "muy especial".

Presentación del nuevo alumbrado de la calle Larios. / L.O

El espectáculo se mantendrá desde entonces hasta el 5 de enero, excepto los días 24 y 31 de enero, con tres pases: a las 18:30, a las 20:30 y a las 22:00 horas.

Calle San Juan

En los últimos años, la calle San Juan se ha convertido en otro gran atractivo del decorado navideño, por la mística que engloba a este rincón del casco histórico.

Habrá novedades también en esta vía, con una decoración singular dividada en tres espacios luminosos.

Una de las decoraciones navideñas de la calle San Juan, en edicione anteriores. / Álex Zea

En primer lugar, se encuentra la zona denominada ‘Sueño Barroco’, con 9 lámparas de araña de cristal, como joyas suspendidas en el aire, que según sus creadores “evoca la nostalgia y la magia de las fiestas”. La segunda parte, ‘Nostalgia Victoriana’, en la que habrá 15 lámparas de alambre de estilo victoriano hechas y decoradas a mano, además de guirnaldas. Y la tercera zona, ‘Susurro de Invierno’, con 100 metros lineales de guirnaldas luminosas que serpentean entre los balcones, y cubre lámparas confeccionados con musgo y tela de encaje que vestirán la calle con un aire artesanal y mágico.

Video mapping y proyecciones

La fachada de la torre mocha de la Catedral en su lateral sur en calle Molina Lario será de nuevo una de las protagonistas de esta Navidad con un video mapping.

En concreto, este año se estrena el espectáculo ‘El pescador de sueños’ basado en un cuento propio de estas fechas cuyos personajes han estado inspirados en un oficio tan único y malagueño como el de los cenacheros. Así, esta historia navideña les rendirá homenaje.

La proyección contempla una introducción, la parte central con el cuento, y la escena final en 3D en la que se recrean distintos elementos como vidrieras.

Para esta puesta en escena se usa última tecnología en proyección láser. Se han creado a la carta infografías en 2 y 3 dimensiones para completar un espectáculo de gran formato. Esta actividad la realiza la empresa Firefly Events. La duración aproximada del espectáculo es de entre 8 y 9 minutos.

El video mapping de la Catedral de Málaga, en ediciones anteriores. / Imagen del Ayuntamiento de Málaga

Esta actividad, que cuenta con la colaboración del Obispado, tendrá 80.000 lúmenes de proyección y 30.000 vatios de sonido. Necesitará 6 estructuras de acero para equipos en altura. Habrá efectos como las máquinas de humo, cabezas robóticas de iluminación, focos antiaéreos o refuerzo especial en frecuencias de subgrave.

Se inaugurará el sábado 29 de noviembre y los pases serán a las 19:00, 20:30 y 22:00 horas, todos los días hasta el 4 de enero de 2026, excepto el 24 y 31 de diciembre.

Por otro lado, la fachada del Ayuntamiento mostrará una proyección en la que se podrán ver estrellas, bolas de navidad y diferentes iconos y motivos tradicionales, que se reproducirá de forma continua. Se inaugurará el 29 de noviembre, con el mismo horario del alumbrado.