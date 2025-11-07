Málaga lidera la llegada de turistas a nivel andaluz y encabeza también el gasto medio

La provincia de Málaga ha vuelto a liderar la llegada de turistas a Andalucía durante el tercer trimestre de 2025, correspondiente a la temporada alta de verano, al reunir más de cuatro millones de visitantes, lo que supone el 29,1% de los más de 13,8 millones que recibió la comunidad, según los últimos datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Málaga registró así durante el verano un aumento del 16,1% en afluencia de turistas en relación con el año anterior, superando incluso ligeramente los niveles récord de 2019, en la prepandemia, cuando hubo 3,91 millones de turistas en la temporada estival.

Tras Málaga, que revalida un año más su tradicional liderato andaluz, le siguen en cuanto a cifras de llegada de turistas las provincias de Cádiz (con otro 21,7%), Huelva (12,1%) y Sevilla (11,5%).

Por otra parte, la estancia media, o número de días que por término medio permanece un turista en Andalucía, se situó en 7,7 días, un 7,2% menos que el verano anterior (cuando fueron 8,3 días). La provincia de Málaga aparece con un promedio de 6,4 días, cifra prácticamente idéntica a la del año anterior. Por delante de Málaga en cuanto a estancia media figuran Cádiz (9,8), Huelva (8,3) y Almería (6,5).

El gasto medio diario que realizaron los visitantes en Andalucía se estima en 90,8 euros por turista, cifra que es un 7,2% superior a la del año anterior. La procedencia del turista establece diferencias en este gasto, que varía desde los 72,2 euros que gastaron los turistas andaluces, los 88,8 del resto de España, los 103,4 de la UE y los 136,7 euros que gastaron los procedentes del resto del mundo.

En Málaga los turistas se dejaron una media de 96,9 euros por persona, un 11,3% más que hace un año. El gasto ha sido en esta ocasión el más alto de todas las provincias andaluzas, por delante de los 96,6 de Cádiz, los 91,4 de Granada y los 93,4 de Jaén.

Motivaciones

De los turistas que visitaron Andalucía en este tercer trimestre de 2025, el 31,9% fueron andaluces, el 36,9% del resto de España, el 22,3% procedían de la Unión Europea excluida España y el 8,9% restante vinieron del resto del mundo.

Las motivaciones principales de los turistas para venir fueron, en el 86,3% de casos, por vacaciones, el 10,4% para visitar a familiares y amigos y el 0,7% por trabajo. El 2,5% restante alegaron otras motivaciones.

En el caso específico de Málaga, las vacaciones también concentraron el mayor flujo de turistas (78,9%), seguidas de visitas a familia y amigos (17%) y de otras motivaciones (4,1%).

Turistas y residentes en un chiringuito de Málaga este pasado verano. / Álex Zea

Alojamiento y estancia

En este tercer trimestre, el 44% de los viajeros se alojó en establecimientos hoteleros y un 4,4% por hostales y pensiones. Otro 24,8% utilizó apartamento, piso o chalet en alquiler, junto a un 8,6% que cuenta con alguna vivienda en propiedad y otro 9,7% a quien se le prestó algún amigo o familiar, según los datos recopilados por el IECA. El resto optó por campings o albergues.

En cuanto a la valoración del viaje realizado, los turistas que visitaron Andalucía durante el tercer trimestre de 2025 concedieron un 8,9 sobre 10 a su estancia en la región, según el IECA. Las provincias más valoradas fueron Jaén (9,4), Córdoba y Sevilla (9,2 ambas) y Cádiz y Granada (9,1). A continuación se situaron Málaga (8,9), Almería (8,8) y Huelva (8,4).