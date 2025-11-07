Así será el video mapping de Navidad en la Catedral de Málaga: fechas, horarios y día de estreno

La torre sur de la Catedral de Málaga, la que no está terminada, volverá a ser el lienzo donde se proyecte el video mapping de Navidad. Este año se estrena el espectáculo ‘El pescador de sueños’ basado en un cuento propio de estas fechas, cuyos personajes han estado inspirados en un oficio tan único y malagueño como el de los cenacheros. Así, esta historia de Navidad proyectada en la Catedral les rendirá homenaje.

La proyección contempla una introducción, la parte central con el cuento, y la escena final en 3D en la que se recrean distintos elementos de Málaga o la Catedral, como vidrieras.

Para esta puesta en escena se usa última tecnología en proyección láser. Se han creado a la carta infografías en 2 y 3 dimensiones para completar un espectáculo de gran formato. Esta actividad la realiza la empresa Firefly Events. La duración aproximada del espectáculo es de entre 8 y 9 minutos.

El video mapping de la Catedral de Málaga, en ediciones anteriores. / Imagen del Ayuntamiento de Málaga

Despliegue técnico

Esta actividad, que cuenta con la colaboración del Obispado de Málaga, tendrá 80.000 lúmenes de proyección y 30.000 vatios de sonido. Necesitará 6 estructuras de acero para equipos en altura. Habrá efectos como las máquinas de humo, cabezas robóticas de iluminación, focos antiaéreos o refuerzo especial en frecuencias de subgrave.

Se inaugurará el sábado 29 de noviembre y los pases serán a las 19:00, 20:30 y 22:00 horas, todos los días hasta el 4 de enero de 2026, excepto el 24 y 31 de diciembre.

Por otro lado, la fachada del Ayuntamiento de Málaga mostrará una proyección en la que se podrán ver estrellas, bolas de navidad y diferentes iconos y motivos tradicionales, que se reproducirá de forma continua. Se inaugurará el 29 de noviembre, con el mismo horario del alumbrado.