Así es el parque de Málaga con una torre de 13 metros perfecta para los amantes de la aventura: tiene camas elásticas y toboganes gigantes

Málaga cuenta con una amplia variedad de parques repletos de atracciones, toboganes y opciones de ocio para que toda la familia pueda disfrutar de una jornada de disfrute. Entre ellos, destaca uno situado en el municipio malagueño de Torre del Mar que tiene una gigantesca torre de 13 metros de altura con toboganes y camas elásticas pensadas para la diversión de los más pequeños.

Se trata del parque infantil del Centro Comercial El Ingenio, en Torre del Mar, un enclave que, a pesar de tener un tamaño reducido, cuenta con toda clase de atracciones y actividades que lo hacen uno de los rincones favoritos de niños de todas las edades de la provincia, al que pueden acudir de forma totalmente gratuita.

Una torre de 13 metros en este parque de Málaga

Para crear este parque infantil, el negocio se ha inspirado en la labor de los alquimistas, personas que aunaban la investigación científica con el misterio de la magia desde sus laboratorios, llenos de instrumentos como tuberías, alambiques y recipientes, así como su reconocido horno, llamado atanor, mismo nombre por el que se conoce a este parque.

Por ello, su torre, toboganes y accesorios están repletos de instrumentos que recuerdan a este mundo que magia y ciencia. Y entre todas sus atracciones, destaca su espectacular torre de 13 metro de altura, en el que los niños de entre 4 y 12 años podrán jugar, trepar y descubrir recorriendo cada una de las pasarelas que lo conforman.

Un parque con toboganes y camas elásticas en la provincia de Málaga

Así, los más intrépidos podrán subir las plataformas que componen la torre, entre las que se disponen escaleras y redes para alcanzar los dos grandes toboganes que salen de su interior, de cuatro y seis metros de altura, respectivamente. En este camino, los menores pueden recorrer los túneles exteriores de varillas de acero inoxidable y llegar a su zona más alta, a nueve metros de altura y compuesta por lianas con boyas en la que los niños podrán descansar mientras contemplan las vistas desde las alturas.

Pero este no es el único atractivo de este parque, sino que los niños de entre 2 y 12 años pueden probar sus diversas atracciones y camas elásticas, así como la zona 'Atanor Mini', con toboganes y actividades para los más pequeños. Además, el centro comercial también dispone de servicio de ludoteca con espacio infantil, monitores y talleres; así como pantallas de juegos interactivos.