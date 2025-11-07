Polémica
Porras confirma que el Festival de las Linternas no volverá a Málaga: "La iniciativa en esta ciudad hay que destruirla"
La concejala de Fiestas adelanta que "no se hará nada" en el Parque del Oeste este año ni se buscarán nuevas ubicaciones: "Una pena"
El polémico Festival de las Linternas, la gran crisis que marcó las pasadas Navidades por el frontal rechazo vecinal al proyecto, no volverá a Málaga, ni siquiera en una nueva ubicación, como dejó en el aire en su momento el alcalde Francisco de la Torre, que avanzó que se convocarían reuniones vecinales para estudiar las posibles opciones.
La concejala de Fiestas, Teresa Porras, ha confirmado de forma tajante que finalmente no se han estudiado otras localizaciones, por lo que el espectáculo no regresará a la capital. "Estoy yo muy mayor para complicarme la vida", ha recalcado la edil ante preguntas de la prensa.
Porras ha insistido en que "no se hará nada" en el Parque del Oeste, lo que ha calificado como una "pena" y una "lástima".
"La iniciativa en esta ciudad hay que destruirla", ha criticado la concejala, que apunta directamente a los grupos de la oposición. "Una pena que cada vez que se hace una iniciativa por parte de algunos grupos de la oposición quieran destruir ese tipo de iniciativa, que no sé por qué no tiene sentido ninguno, pero bueno.
Renuncia
Hay que recordar que este espectáculo privado -las entradas costaban entre 15 y 20 euros- ocupó en torno a un 40% del espacio público del parque, reduciendo considerablemente las zonas de esparcimiento de los vecinos de la zona durante todas las Navidades, además de los períodos de montaje y desmontaje.
La empresa, Ximénez Group, la misma que instala el alumbrado navideño en la ciudad, anunció el pasado febrero la renuncia a prorrogar el espectáculo, no solo por las protestas vecinales sino por el escaso público que asistió al espectáculo de luces chinas.
- La plaga de las 'tijeretas' invade viviendas en Málaga: qué son y cómo combatirlas
- Tráfico refueza la visibilidad del radar más ‘multón’ de Málaga
- Así es el pueblo blanco de Málaga en mitad de la montaña perfecto para visitar en otoño: con la mejor gastronomía y los paisajes más fotogénicos
- Así es el parque de Málaga con una de las lagunas artificiales más grandes de la provincia: con senderos, zonas de picnic y juegos para niños
- La EMT moverá las paradas de la Comisaría Provincial a la avenida de Andalucía por problemas de tráfico
- La DGT capta a un vehículo a más de 200 km/h en una autovía de Málaga
- Las letras de Pedregalejo, en el sitio incorrecto
- ¿Qué supermercados y centros comerciales abren este 1 de noviembre en Málaga?