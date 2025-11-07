Arranca el reto solidario Málaga Bike para concienciar sobre el cáncer de próstata y recaudar fondos

El cáncer de próstata es el tumor más frecuente entre los hombres. Según el Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), el pasado año se registraron en la provincia de Málaga 1.222 nuevos diagnósticos. En total, en toda España se detectaron más de 35.000 nuevos casos en 2023 y las proyecciones apuntan a que esta cifra continuará creciendo debido al envejecimiento de la población y a la mejora de las herramientas de detección precoz.

Por ese motivo, desde la sede provincial de la AECC en Málaga han querido aprovechar la segunda fase de Málaga Bike Contra el Cáncer para concienciar a los hombres sobre la importancia de la prevención y detección precoz del cáncer de próstata.

Con un acto celebrado en el Hospital Vithas Málaga, la AECC ha puesto en marcha la etapa final de este reto solidario que se desarrollará hasta el 16 de noviembre. Durante estos días, las 400 personas que han adquirido el maillot conmemorativo podrán salir a pedalear desde cualquier punto de la provincia —o incluso desde otras partes de España— y registrar sus kilómetros en la aplicación Strava.

El evento ha contado con la participación de Carmen Litrán, gerente provincial de la Asociación en Málaga; José María Baena, director territorial de Vithas Andalucía y Fernando Tormo Flores, gerente de Vithas Málaga, en representación del hospital patrocinador y Francisco José Martín, diputado provincial del Tercer Sector y Cooperación Internacional.

Doble objetivo

Según han explicado desde la AECC, la Málaga Bike Contra el Cáncer nació con un doble objetivo: fomentar los hábitos de vida saludables y recaudar fondos para mantener los servicios gratuitos que la Asociación ofrece a pacientes oncológicos y sus familias.

Arranca el reto solidario Málaga Bike desde el Hospital Vithas Málaga / L.O.

“La Málaga Bike es un ejemplo de cómo el deporte puede convertirse en una herramienta de prevención, salud y solidaridad. Cada pedalada es un gesto de compromiso con la vida y con la investigación”, ha destacado Litrán durante el acto. “Esta segunda fase es, además, una llamada de atención a los hombres para que cuiden su salud y acudan a revisiones periódicas”, ha añadido.

Concienciar sobre los hábitos saludables

Por su parte, Baena ha señalado que el acto de hoy “pone el broche de oro a esta bonita iniciativa a la que, en su día, nos sumamos sin pensarlo. Nuestro compromiso con la excelencia en los tratamientos oncológicos que llevamos a cabo en nuestro centro, siempre con la cobertura del Instituto Oncológico Vithas, nos compromete también a dar un paso más y estar cerca de instituciones como la delegación provincial de la AECC”.

Por último, el diputado del Tercer Sector, Martín ha reiterado el apoyo de la Diputación de Málaga a la Asociación Española Contra el Cáncer “en todas esas iniciativas que ayuden a concienciar más sobre la importancia de mantener hábitos de vida saludable, de cara a la prevención de enfermedades, así como a las que vayan dirigidas a recaudar fondos para mejorar el servicio que prestan a las familias y para la investigación”.

Abierto a todo el mundo

Desde la AECC recuerdan que la Málaga Bike Contra el Cáncer es un evento ciclista solidario y no competitivo que permite participar desde cualquier lugar. Los kilómetros recorridos por los participantes se registran en la aplicación Strava, en el club oficial del reto, para sumar el total de kilómetros solidarios.

La inscripción, con un coste de 30 euros, incluía un maillot conmemorativo de la marca GOBIK, diseñado especialmente para esta primera edición. El éxito de la iniciativa ha sido "rotundo", según la AECC, que ha celebrado que se han agotado todas las plazas disponibles.

Factores de riesgo

En cuanto a los factores de riesgo del cáncer de próstata, desde la AECC recuerdan que son la edad (la mayoría de los casos se dan en hombres mayores de 50 años, especialmente a partir de los 65), los antecedentes familiares y el estilo de vida, pues subrayan que el sedentarismo, la obesidad y una dieta rica en grasas saturadas se asocian a un mayor riesgo. También advierten que el exponerse a químicos o alteraciones hereditarias influyen.

Por ello, insisten en la importancia de realizar revisiones urológicas periódicas a partir de los 50 años (o antes si hay antecedentes familiares), mantener un estilo de vida saludable, con ejercicio regular, alimentación equilibrada y peso adecuado, así como evitar el tabaco y el consumo excesivo de alcohol.