Transporte
Retrasos en los trenes de alta velocidad de Málaga y Granada: una persona en la vía obliga a detener la circulación
En total serían cinco trenes los afectados con un retraso de unos diez minutos. El servicio ya ha quedado normalizado tras sacar a la persona de la vía
EP
Algunos trenes de la línea de alta velocidad con origen y destino Málaga y Granada han registrado retrasos este viernes debido a la presencia de una persona deambulando en la vía. Además, también se han visto afectados algunos trenes con origen o destino Sevilla y Cádiz.
Según han precisado a Europa Press desde Renfe, en total serían cinco trenes los afectados con un retraso de unos diez minutos. El servicio ya ha quedado normalizado tras sacar a la persona de la vía.
Desde Adif han explicado que pasadas las 16.15 horas la circulación ha estado afectada por este hecho desde la estación de Córdoba hasta la bifurcación hacia Málaga, por donde pasan trenes hacia o procedentes de distintas zonas de Andalucía.
Al parecer, han señalado a Europa Press, el motivo ha sido que había una persona deambulando por la vía, por lo que una patrulla de vigilancia de Adif, que realiza labores por la zona, ha logrado interceptarla y sacarla de la infraestructura ferroviaria, sin que haya que lamentar accidente alguno.
- La plaga de las 'tijeretas' invade viviendas en Málaga: qué son y cómo combatirlas
- Tráfico refueza la visibilidad del radar más ‘multón’ de Málaga
- Así es el pueblo blanco de Málaga en mitad de la montaña perfecto para visitar en otoño: con la mejor gastronomía y los paisajes más fotogénicos
- Así es el parque de Málaga con una de las lagunas artificiales más grandes de la provincia: con senderos, zonas de picnic y juegos para niños
- La EMT moverá las paradas de la Comisaría Provincial a la avenida de Andalucía por problemas de tráfico
- La DGT capta a un vehículo a más de 200 km/h en una autovía de Málaga
- Las letras de Pedregalejo, en el sitio incorrecto
- ¿Qué supermercados y centros comerciales abren este 1 de noviembre en Málaga?