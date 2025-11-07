Estas son las 5 joyas naturales de Málaga que los expertos recomiendan ver, al menos, una vez en la vida: "No puedes perdértelas"

Málaga se ha posicionado como uno de los destinos más queridos, deseados y visitados de todo el mundo por su belleza monumental, su riqueza histórica, cultural y gastronómica, y la calidad de sus playas y su clima. Pero, además de todas estas fortalezas, la provincia cuenta con verdaderas "joyas naturales" de importante valor mundial desconocidas para la mayoría de turistas.

Para destacar estos enclaves, la revista especializada en cultura y viajes 'España Fascinante' ha querido mostrar los cinco entornos naturales "que no puedes perderte". "Equivocadamente, Málaga es mucho más conocida por su Costa del Sol que por sus espacios naturales. Lo cierto es que atesora varios parajes de categoría mundial que son mucho menos visitados de lo que se merecen", ha recalcado al respecto la publicación.

La Laguna de Fuente Piedra, una de las joyas naturales de Málaga

Entre estos "tesoros" que tiene la provincia destaca la Laguna de Fuente Piedra, considerada uno de los mejores espacios naturales de la provincia y la laguna más grande de toda Andalucía. "Es un entorno privilegiado que destaca por las grandes colonias de flamencos que se pueden observar en sus inmediaciones", ha señalado la revista.

La laguna más grande de toda Andalucía está en Málaga / Diputación de Málaga

Para todos aquellos que quieran disfrutar de este paraje natural situado a unos 80 kilómetros de Málaga pueden hacerlo a través de sus visitas guiadas y las actividades que celebran para descubrir su historia, flora y fauna. "Se complementa con el interesante Centro de Visitantes José Antonio Valverde, de acceso gratuito", ha recalcado.

Torcal de Antequera, otro de los entornos naturales que hay que visitar en Málaga

'España Fascinante' también ha recomendado visitar, al menos, una vez en la vida, el Torcal de Antequera, otra de las maravillas naturales de Málaga situada a 55 kilómetros de la capital. Es considerado uno de los paisajes kársticos más importantes de Europa y fue el primer espacio natural protegido de Andalucía.

Amanecer en el Torcal de Antequera. / l.o.

Tal y como han indicado, los visitantes pueden disfrutar de su variada vegetación, su configuración rocosa, "que lo hace único", y su extensa fauna. Para ello, disponen de distintos itinerarios como la 'Ruta Verde', considerada la más asequible, que cuenta con una duración de una hora.

Caminito del Rey, uno de los lugares más emblemáticos de Málaga

Entre estas joyas naturales se encuentra también uno de los enclaves más emblemáticos y visitados de toda Málaga, su reconocido Caminito del Rey, que cada año acoge a más de 300.000 visitantes para recorrer sus 7,7 kilómetros, de los que unos 3 kilómetros son sobre pasarelas colgantes. "El Caminito del Rey ofrece a los visitantes la posibilidad de recorrer las escarpadas paredes entre las que discurre el río Guadalhorce", ha recalcado la publicación.

Vista del Caminito del Rey, en el Valle del Guadalhorce de la provincia de Málaga. / DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Además, ha asegurado que esta experiencia repleta de pasarelas de vértigo elevadas a casi 100 metros de altura sobre el fondo de un desfiladero hará que sus participantes "desborden adrenalina". También podrán degustar la "auténtica gastronomía malagueña" en Ardales, el municipio en el que está localizado el Caminito del Rey.

La Sierra de las Nieves, otra joya natural de Málaga

Otro de los enclaves escogidos por 'España Fascinante' ha sido la Sierra de las Nieves, un entorno de más de 20.000 hectáreas de naturaleza en el que se puede disfrutar de caminos de senderismo, rutas en 4x4 y a caballo, escalada, espeleología y toda clase de actividades al aire libre para recorrer uno de los enclaves naturales más impresionantes de la provincia.

Sierra de las Nieves / EUROPA PRESS/MANCOMUNIDAD

"Es una espectacular reserva de la biosfera", ha recalcado la revista sobre este lugar situado a unos 65 kilómetros de la capital en el que, además, se puede aprovechar la visita para conocer la cercana localidad de Casarabonela.

Sierra de Grazalema, otro de los enclaves más impresionantes de Málaga

Y cerrando este listado de las joyas naturales más impactantes de Málaga se encuentra la Sierra de Grazalema, un "impresionante bosque mediterráneo" que limita con la provincia de Cádiz y que permite caminar por profundos desfiladeros, imponentes cañones y sierras extensas repletas de la vegetación más salvaje.

Sierra de Grazalema / Diputación de Málaga

"Para acceder a ciertas áreas es necesario solicitar previamente permisos de entrada", ha recalcado la publicación, que ha aconsejado aprovechar la visita a la Sierra de Grazalema para recorrer la "maravillosa ciudad" de Ronda, situada en sus proximidades.