La startup andaluza Mothium de vehículos de última milla triunfa en el foro de inversores Keiretsu de Málaga

El foro de inversión para startups “Keiretsu Forum Andalucía”, organizado por la incubadora de empresas BIC Euronova y Keiretsu Forum Spain, ha celebrado este jueves su XIII edición en la sede del Museo Thyssen de Málaga. La startup andaluza Mothium, fabricante de vehículos de última milla con tecnología propia, ha resultado ser la más votada en el Foro. Esta startup, que reduce costes de inversión y operación para flotas urbanas, tiene ya sus productos en comercialización internacional. Combina eficiencia energética y palancas regulatorias para posicionarse como alternativa al transporte ligero convencional.

Dirigido a empresas de reciente creación interesadas en financiación privada, el “Keiretsu Forum Andalucía” ha contado con la participación de ocho startups previamente seleccionadas, que han presentado sus proyectos en la ronda de inversión ante más de 150 inversores, con objeto de conseguir hasta 800.000 euros de financiación privada.

Esta nueva edición se ha celebrado gracias a la alianza entre BIC Euronova y Keiretsu Forum Spain. La marca fue concedida por Keiretsu Forum, la mayor red internacional de inversores privados, con 53 sedes en más de 30 países en cuatro continentes.

Sergio González, promotor de Mothium, con uno de los vehículos desarrollaos por la empresa. / L. O.

La incubadora de empresas BIC Euronova, situada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), es también coordinador de la iniciativa Málaga Startup Network, formada por instituciones y entidades de apoyo al ecosistema de startups malagueñas.

Un foro de impulso a las startups andaluzas

El foro “Keiretsu Forum Andalucía” facilita contactos internacionales de negocios, oportunidades comerciales, formación y networking, entre otras ventajas. Tiene como objeto dotar a los emprendedores o startups de una plataforma estable y reconocida para la obtención de financiación privada; así como facilitarles posibilidades de inversión en proyectos "escalables, de crecimiento y expansión".

Está dirigido a emprendedores, startups y empresas de reciente creación, con preferencia las del territorio andaluz y que deseen acceder a financiación facilitada por inversores privados o ‘business angels’. Cuatro startups consiguieron levantar financiación en la anterior edición, sumando un total de un millón de euros de los inversores interesados en sus proyectos.