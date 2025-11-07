Los supermercados de El Corte Inglés se unen a la Gran Recogida de Bancosol en Málaga

Supermercados El Corte Inglés ha anunciado este viernes su participación, un año más, en la campaña solidaria de Bancosol, la Gran Recogida de Alimentos. Esta iniciativa se llevará a cabo los días 7 y 8 de noviembre en cinco establecimientos de esta cadena en la provincia.

La delegada provincial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Ruth Sarabia, ha explicado que la recogida comienza este viernes. "Quiero agradecer al responsable de este centro de El Corte Inglés que siempre tenga sus puertas abiertas a esta iniciativa que ya tenemos todos marcados en la fecha de nuestro calendario, como es la Gran Recogida de Bancosol", ha dicho la delegada.

Sarabia ha querido poner en valor el trabajo de los 4.000 voluntarios que a lo largo del fin de semana "van a estar ayudando a concienciar y sensibilizar a la ciudadanía malagueña para que recuerden que, seguimos teniendo personas muy vulnerables, que no tienen garantizado ni lo básico, que son las tres comidas al día".

La delegada ha planteado realizar una donación de manera ágil: "En lugar de las tradicionales compras y de donar parte de esa compra que realiza cualquier persona en un supermercado, lo que han hecho desde la pandemia es dar un paso adelante y plantear una iniciativa mucho más fácil y cómoda para cualquiera de nosotros: mandar un WhatsApp con un Bizum y poder hacer también así esa aportación económica, porque ellos y ellas, el personal de Bancosol, son quienes mejor saben a qué debe ir destinado todo lo que se recauda en esta campaña".

Sarabia ha añadido que "tiene una fuerza fundamental porque realmente despierta las conciencias y los corazones, no solo los de la Administración Pública, que es nuestra obligación, sino también los de cualquier persona que sabe que un día puedes estar en un punto y, al siguiente, tener una mala racha y encontrarte al otro lado, teniendo que pedir alimentos para garantizar que tus niños y tus niñas no se queden sin nada", ha concluido.

Fiesta de la solidaridad

El presidente de la Fundación Bancosol, Diego Vázquez, ha expuesto que desde 2012 "celebramos la Fiesta de la Solidaridad de los malagueños, la Gran Recogida de Bancosol. Ya son muchos años compartiendo este compromiso, y es fundamental que cada uno aportemos lo mejor de nosotros para seguir ayudando a quienes más lo necesitan".

Vázquez ha analizado y agradecido a todos los contribuyentes, el año en curso de la fundación. "Estos más de 3,2 millones de kilos de alimentos que habremos entregado desde Bancosol al finalizar el año son, y quiero dejarlo muy claro, gracias al esfuerzo y al compromiso de la sociedad civil malagueña. Gracias a todas las personas que colaboran en las campañas, a las donaciones que recibimos tanto de particulares como de empresas, y también al apoyo que en algunos proyectos nos brindan las administraciones. Pero, sobre todo, gracias al corazón solidario del pueblo malagueño, que es el verdadero motor de esta labor", ha enfatizado.

El presidente de Bancosol ha señalado también que le apena profundamente que en 2026 "siga habiendo tantas personas necesitadas de la ayuda de Bancosol, Cáritas, Cruz Roja y de todo el tejido asociativo de Málaga. Siempre digo que es algo aberrante, porque realmente lo es, aunque a veces me contengo al expresarlo. Aun así, dentro de esa tristeza, también debemos sentirnos orgullosos del enorme trabajo y la solidaridad que caracteriza al tejido asociativo malagueño, que demuestra cada día su compromiso con quienes más lo necesitan".

"Gracias, gracias, y gracias, porque la ciudadanía malagueña estamos hoy y mañana de fiesta con la gran recogida, fiesta solidaria con la gran recogida de Bancosol", ha concluido Diego Vázquez.