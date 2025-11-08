Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanidad

El Clínico hace más de 2.800 controles para garantizar la seguridad de tratamientos con radiación

El hospital conmemora el día internacional de la Física Médica con el equipo de profesionales radiofísicos para visibilizar su labor

Profesionales de la Unidad de Radiofísica Hospitalaria del Hospital Clínico

Profesionales de la Unidad de Radiofísica Hospitalaria del Hospital Clínico / L.O.

La Opinión

Unidad de Radiofísica Hospitalaria del Hospital Universitario Virgen de la Victoria

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents