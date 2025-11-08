Demasiado pronto para otro mercado bajista

Tras casi siete meses de subidas continuadas en el índice americano por excelencia para muchos inversores, el índice Standard&Poor's 50 (SP&500), mucho se está comentando sobre una nueva (y fuerte) corrección. Desde el pánico vendedor de abril por la amenazante política arancelaria de Donald Trump, que hizo caer el SP500 un 23% más otro 10% adicional por la devaluación de la moneda americana desde los 1,03 euros de dólar por cada euro, hasta un cambio de 1,18 unidades, dicho selectivo americano ha subido más de un 40% sin apenas descansar.

En los mercados, los índices o acciones no bajan porque hayan subido mucho, e igualmente no suben por haber bajado mucho. Los movimientos son más complejos y suele haber más motivos o causas para girar al alza tras una fuerte corrección, o a la baja tras una subida considerable.

Observando históricamente las grandes caídas de dicho índice en otras crisis, vemos que suelen coincidir varios factores al mismo tiempo: factor tiempo, factor cantidad, factores fundamentales del mercado, factor tiempo y factor sentimiento del inversor.

El factor tiempo nos dice que hace mucho tiempo que el mercado no ha caído, bien en el mismo año o bien en los mismos doce meses, dos veces más de un 20%. Así que como han pasado siete meses desde los mínimos de abril. Es demasiado pronto para otra caída importante.

El factor cantidad nos dice que cuando el mercado cae y entra en máximos, suele subir desde el anterior máximo donde se inició la corrección (no siempre) con una cantidad parecida a la bajada. Así que ahora el SP&500 ha subido “sólo” un 10%, y por ellos podría subir algo más, pero no inminentemente y sin descansar. Es demasiado pronto en precio para otra importante caída.

Fundamentales del mercado

El factor sobre los fundamentales del mercado se basa en la valoración del mercado. La renta variable cae cuando está cara, lo cual hace precipitar la caída. La valoración por PER del SP&500 es de unas 25 veces, lejos de otras valoraciones del 30 o de 40 veces cuando fue la crisis del año 2000 con la puntocom. Demasiado pronto por fundamentales del mercado.

El factor técnico nos dice, ya utilizando otras herramientas más técnicas, si el mercado ha llegado muy lejos. Aquí se utilizan divergencias en el RSI semanal, las cuales nos dicen si cada vez que el mercado marca un nuevo máximo, si dicha subida pierde o no fuerza. En este caso, si ha aparecido la primera divergencia, pero que estadísticamente, desde que aparece la primera señal hasta que el mercado empieza a caer, suelen pasar entre cuatro y ocho meses. Como justo ha aparecido esta semana, es demasiado pronto para una corrección por indicadores técnicos.

Finalmente, el factor sentimiento inversor del mercado. Aquí la señal o aviso nos la da el sentimiento alcista o bajista de los inversores, pues expresa si hay euforia y el mercado está cerca de un techo o si, por el contrario, si hay pánico y estamos cerca de un suelo.

Una imagen de la Bolsa de Nueva York esta semana. / Bloomberg

Índice "Miedo y Avaricia"

Gracias a internet, tenemos información accesible para verlo. Uno muy famoso es el indicador de la CNN llamado Fear and Greed Index (en castellano, el índice Miedo y Avaricia). Es una forma de medir los movimientos del mercado bursátil y si las acciones tienen un precio justo. La teoría se basa en la lógica de que el miedo excesivo tiende a hacer bajar los precios de las acciones hacía su mínimo, y la avaricia excesiva tiende a tener el efecto contrario, hacía un máximo (recientemente ha pasado con el oro que ha se decía iba a llegar 10.000 o 15.000 dólares la onza). Su nivel actual es de 27 sobre 100, así que nos da más señal de proximidad a un suelo, pero no que estemos aún en él, que cercanía a un techo de mercado. No se ha llegado a un nivel extremo y se podría bajar más.

Todos estos factores conducen a la posibilidad de un mercado que no ha hecho techo. Lo cual no quiere decir que vayamos a seguir subiendo a corto plazo, pues lo más probable e incluso sano, sería un recorte medio, superior al 5%, para que el mercado corrija la sobrecompra de los últimos meses y descanse, para poder subir con mayor fortaleza. Así pues, quizá es demasiado pronto para otro mercado bajista.