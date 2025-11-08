La reforma de la financiación municipal traerá ayuntamientos más independientes

La Opinión de Málaga celebró el pasado martes 4 de noviembre uno de sus tradicionales desayunos, en esta ocasión con un marcado carácter económico, fiscal y tributario. Los expertos convocados al encuentro analizaron bajo el título ‘Presente y futuro de la financiación local: retos y oportunidades’ temas tan candentes como la reforma de la financiación local, los problemas y efectos de rivados de la ausencia de PGE (Presupuestos Generales del Estado) desde el año 2022, la necesidad de posibilitar un mayor protagonismo de los entes locales y el ejercicio de mayores competencias o los aspectos fiscales derivados de la aplicación de la Ley de Residuos, una patata caliente que trae de cabeza a muchos ayuntamientos de la provincia malagueña.

Acudieron a la llamada de La Opinión Carlos M. Conde, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga; José María Jaime, gerente del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria (Gestrisam); Natalia Sánchez, vicepresidenta ejecutiva de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y Manuel Méndez de Castro, decano del Colegio de Economistas de Málaga.

El primero en intervenir fue Carlos Conde, quien introdujo la idea de que en el momento actual la autonomía y la financiación local están «muy comprometidas» debido a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado desde el año 2022. «La enorme dependencia en el presupuesto municipal de las transferencias del Estado provoca -según Conde- que nos falten variables muy importantes a la hora de elaborar nuestros presupuestos, y esto es una prueba que evidencia aún más la vulnerabilidad que tenemos los municipios a la hora de prestar nuestros servicios, porque al final se trata de que si podemos aprobar un presupuesto, podemos dar estabilidad, podemos seguir invirtiendo en la ciudad y podemos seguir mejorando los servicios», comentó.

La mesa de expertos debatió todos los aspectos sobre la financiación local. / GREGORIO MARRERO

Natalia Sánchez comentó la complejidad del sistema tributario español y la «necesidad de modernizarlo». La representante de la CEM apostó en esa modernización «no tanto en subir tipos, sino intentar ampliar bases de cotización y también, al mismo tiempo, buscar una seguridad jurídica, una confianza en cuanto a cuáles son los objetivos de la tributación para que la sociedad y las empresas lo conozcan y tengan claro cuál es el panorama en el que tienen que trabajar».

Para José María Jaime, la situación actual que se está viviendo demanda dos actuaciones urgentes, por un lado «la reforma de la financiación local, ya que la actual fue concebida bajo estándares económicos y sociales de hace más de 30 años», y la reforma del ámbito tributario local «con una visión amplia de conocer cuáles son las necesidades de los ayuntamientos, sabiendo que asumen competencias que están desamparadas y no tienen una financiación paralela».

Carlos Conde / l.o.

La reforma de la financiación local debe tener un objetivo claro: acercar la gestión a los ciudadanos CARLOS CONDE — Ayuntamiento de Málaga

Tormenta perfecta

Manuel Méndez de Castro, por su parte, calificó de «tormenta perfecta» el momento que vive la administración local, «con una normativa de financiación obsoleta y la asunción, cada vez más frecuentemente, de nuevas competencias (viviendas sociales, residuos, etc.), a lo que hay que sumar -dijo Méndez de Castro- una estructura presupuestaria del año 2022, cuando el cuadro macroeconómico, sobre todo en una ciudad como Málaga, ha cambiado de forma radical».

Carlos Conde reivindicó que se valore «la madurez en la gestión de los ayuntamientos» que se ha de traducir en una «mayor autonomía para poder tomar más decisiones con la seguridad de que los números los van a respaldar», y en segundo lugar, y no menos importante, «tener una mayor participación en los órganos de decisión del Gobierno de España». En este sentido, el concejal de Economía malagueño tildó de «anomalía democrática» el hecho de que el Consejo Nacional de Administración Local (el órgano permanente para la colaboración entre la Administración General del Estado y la Administración Local) no se haya convocado en los últimos años y citó el caso «tan dramático» como el sucedido este año y que ha obligado al consistorio malagueño, a pesar de ser un ayuntamiento de los menos endeudados de España, «a llevar a amortización anticipada 85 millones de euros de nuestros remanentes (dinero ahorrado durante la gestión anual de las cuentas). Un dinero que hemos dejado de invertir en viviendas o en movilidad, por citar dos ejemplos», subrayó Conde.

José María Jaime / l.o.

La financiación local actual fue concebida bajo estándares económicos y sociales de hace más de 30 años JOSÉ MARÍA JAIME — Gestrisam

Natalia Sánchez apostó por dotar de herramientas para que también las diferentes Administraciones, cada una en su plano territorial, «tuviera capacidad para generar los ingresos suficientes que cubran los gastos que se generan en su territorio. Algo así como un principio de equilibrio entre ingresos y gastos», destacó.

El representante de Gestrisam, José María Jaime, se mostró partidario de hacer un esfuerzo por la transformación del sistema financiero y tributario para dotarle de más simplicidad y para fomentar las buenas prácticas que ahora mismo no se están consiguiendo.

«El sistema actual es injusto y no fomenta la buena práctica. Los ayuntamientos tienen mucha culpa de la reducción del déficit y el propio sistema no puede penalizarte a no usar el remanente obtenido para llevar a cabo políticas activas de la ciudad», destacó.

El decano de los economistas de Málaga comentó la necesidad de revisar las figuras impositivas, «porque estamos hablando de impuestos que tienen su origen hace muchos años, cuando teníamos un sistema socioeconómico completamente diferente». Méndez de Castro comentó también la necesidad de dotar de «más independencia» a los consistorios y de eliminar el uso de remanentes para amortizar la deuda y sí usarlo para activar inversiones «que van a constituir motores económicos para la ciudad».

Natalia Sánchez. / l.o.

«Hay que dotar a todas las administraciones de herramientas para generar ingresos suficientes NATALIA SÁNCHEZ — CEM

El problema de la falta de presupuestos

Ahondando en las causas del problema, Carlos Conde criticó la falta de PGE en los tres últimos años y el desconocimiento de si habrá cuentas para el ejercicio de 2026 y algo tan primordial para las entidades locales como son las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado, que suponen entre el 20 y el 30 por ciento del total de los ingresos municipales. Conde criticó la ausencia de diálogo y consenso entre las fuerzas políticas mayoritarias del país. «Esa realidad actual nos está llevando a una derivada en la que la situación se puede convertir en una situación de sálvese quien pueda», advirtió, y citó el ejemplo de la reforma fiscal, de la que se consideró partidario, pero que puede llevar a la ciudadanía malagueña a pensar, «erróneamente» en una subida masiva de impuestos cuando lo que se pretende es «reajustar la carga, simplificarla y darle más herramientas, en este caso,a los ayuntamientos».

Natalia Sánchez señaló al respecto de la falta de Presupuestos del gobierno central que sin ellos «no eres capaz de pensar en el medio y largo plazo con vistas a poder hacer un sostenimiento de todo aquello, todo ese combustible que necesita la actividad económica y empresarial para poder mantenerse y seguir creciendo como lo lleva haciendo desde hace años la provincia malagueña».

Conde citó el ejemplo de la Ley de residuos, de obligado cumplimiento, que está llevando a los ayuntamientos a crear nuevas ordenanzas para cobrar una tasa de residuos (que el Ayuntamiento de Málaga empezará a cobrar en 2026). «Creemos que se podría haber regulado de una manera más suave -aseguró el edil de Economía- para que no sea excesivamente confiscatoria. En España será 100% confiscatoria , porque todo el coste del servicio ha de repercutirse, cuando en otros Estados de la UE no ha sido así». Conde calificó de «injusta» a la nueva tasa « porque se ha hecho a espaldas de los ayuntamientos y de la ciudadanía», dijo.

Respecto a la Ley de Residuos, José María Jaime la calificó como «una mala ley», y dijo de ella que es «una ley que pretende ser una trasposición de una directiva europea que tiene una función medioambiental, pero que está adornada de una fiscalidad que nadie entiende», aseguró.

Manuel Méndez. / l.o.

Hay que darle más independencia a los ayuntamientos en los sistemas de financiación MANUEL MÉNDEZ — Colegio de Economistas

Conclusiones

La última parte del debate sirvió para ofrecer una serie de reflexiones finales respecto al tema de debate. Natalia Sánchez quiso hacer hincapié en que la sostenibilidad fiscal y la reforma tributaria que piden todos los estamentos no debe basarse justamente en el subesfuerzo de quienes ya mantienen el sistema, «sino en ampliar las bases tributarias, mejorar la eficiencia administrativa y buscar la simplificación y la modernización a la hora de poder hacer esa gestión».

José María Jaime volvió a reivindicar el protagonismo de los ayuntamientos. «Tenemos que ser mayores de edad, pero tenemos que tener oportunidades para hacerlo. Hemos demostrado que podemos tomar buenas decisiones pero nos tienen que dar autonomía para llevarlas a cabo. El reto es permitir que los ayuntamientos tengan capacidad de decisión pero también instrumentos en su mano para ejecutarlo». El gerente de Gestrisam señaló para finalizar que «no podemos dejarnos arrastrar por esa falta de rigor, esa falta de decisión de otras Administraciones que condicionan las nuestras propias, porque entre otras cosas la ciudadanía no lo va a entender», concluyó.

Manuel Méndez de Castro centró sus conclusiones en la crítica a la norma que obliga a los Ayuntamientos a emplear sus remanentes para amortizar una deuda: «Hay que darle más independencia a los Ayuntamientos en los sistemas de financiación y hay que beneficiar y apoyar la eficiencia en la gestión, aspecto este que en la actualidad no se tiene en cuenta», seguró.

Carlos Conde cerró el debate insistiendo en que «necesitamos una reforma de la financiación local con un objetivo muy claro: acercar la gestión a los ciudadanos a través de los ayuntamientos pero no con una mayor presión fiscal sino con un mejor reparto de los recursos públicos en favor de los municipios».