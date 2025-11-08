Una ruta de senderismo en Málaga con pasarelas, molinos y un puente romano: pasa por dos de los pueblos más bonitos para visitar en otoño

El cambio de colores que supone el otoño para los paisajes naturales de la provincia hace que estos meses sean idóneos para cargarse la mochila al hombro y recorrer las rutas senderistas más hermosas y rebosantes de vida de Málaga. Y entre ellas, destaca un camino circular con pasarelas colgantes, molinos y un puente romano que, además, permite visitar dos de los pueblos más bonitos de la provincia.

Se trata de la Ruta de los Molinos del río Turvilla, un sendero que une las localidades de Canillas de Albaida y Árchez, en el corazón de la Axarquía malagueña, y que discurre entre huertos, ruinas de molinos junto al río y un puente romano aún en pie. Todo ello, acompañado de unas vistas privilegiadas del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Además, la belleza y el rico patrimonio natural que alberga este entorno hace que esta ruta coincida con un tramo de la Etapa 7 de la Gran Senda de Málaga.

Este sendero que cuenta con un recorrido circular de unos cinco kilómetros por un terreno de baja dificultad es perfecto para realizar en familia, ya que los más pequeños también pueden adentrarse con facilidad en el camino para descubrir la flora y fauna de la zona, así como los cascos urbanos, plazas, iglesias y calles de Canillas de Albaida y Árchez.

Una ruta con pasarelas, molinos y calzadas romanas en la Axarquía de Málaga

Esta ruta se puede comenzar en cualquiera de los dos municipios y finalizará en la misma localidad al tratarse de un recorrido circular. Una de las opciones es comenzar en la Oficina de Turismo de Canillas de Albaida, situada en 'El Llano de la Fuente', donde se puede dejar estacionado el vehículo.

Tras esto, será necesario subir por la calle 'Umbría' y la calle 'Carril de Santa Ana' hasta llegar a la Ermita de Santa Ana, un edificio del siglo XVI de estilo mudéjar con unas vistas privilegiadas de la sierra.

Ruta de los Molinos del río Turvilla, un sendero que une las localidades de Canillas de Albaida y Árchez, / Gran Senda de Málaga

El visitante deberá recorrer las sinuosas calles del casco urbano del municipio hasta llegar a la Plaza Nuestra Señora del Rosario, donde podrá contemplar el Ayuntamiento y la Iglesia de Nuestra Señora de la Expectación. Una vez en este lugar, será necesario continuar hacia la calle 'Axarquía', donde comienza la ruta senderista con una bajada por su calzada romana.

Durante el camino, se puede ver uno de los antiguos molinos de harina del municipio, el Molino de Faustina y, tras cruzar la carretera, el puente romano junto al río Turvilla. Es en este punto en el que comienzan unos 350 metros de recorrido sobre las pasarelas metálicas situadas sobre una antigua acequia de riego.

Al final de este sendero, se llega a un mirador desde el que se puede contemplar la ruta en su bajada hacia Árchez, tras lo que también se encontrará el Molino de José Navas, que fue la primera fábrica de luz del municipio y que se acabó transformando en un molino harinero.

El sendero circular que une dos de los municipios más bonitos de Málaga

El sendero continúa por un camino de tierra que pasa junto a campos de cultivo y que deja tras de sí otro molino harinero para acabar en el municipio de Árchez. Es en esta localidad donde se puede disfrutar de su alminar mudéjar, una joya arquitectónica almohade del siglo XIV que ahora funciona de campanario de la iglesia Nuestra Señora de la Encarnación.

Tras contemplar las ermitas, monumentos y calles de la localidad, solo es necesario continuar por el antiguo camino de herradura hasta llegar a la Ermita de San Antón. Después, será necesario subir por la avenida Andalucía hasta alcanzar, de nuevo, la Oficina de Turismo de Canillas de Albaida.