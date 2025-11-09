Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Universidad

Málaga reúne a 200 universitarios de toda España para debatir sobre patriotismo y crisis de identidad

El Torneo de Debate, que se ha celebrado bajo el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, se ha desarrollado en el Colegio San Estanislao de Kostka por 14º año consecutivo

La Opinión

Málaga

Más de 200 universitarios de toda España para debatir sobre si el patriotismo es una solución a la crisis de identidad que atraviesa nuestra sociedad durante el Torneo Nacional de Debate Universitario, organizado por Cánovas Fundación, en colaboración con el Aula de Liderazgo, Oratoria y Debate de la Universidad de Málaga.

El Torneo, que se ha celebrado bajo el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, se ha desarrollado en el Colegio San Estanislao de Kostka por 14º año consecutivo, consolidándose como uno de los principales eventos del debate universitario en nuestro país. Dos equipos de cuatro integrantes se enfrentan en un duelo dialéctico de 40 minutos para responder que sí o que no a la pregunta planteada, de forma que se trata de un auténtico ejercicio de argumentación. Alumnos de distintas titulaciones, desde Medicina hasta Psicología, pasando por Derecho y ADE, sin duda las más comunes. 

El equipo de la Universidad de Córdoba se hizo finalmente con la victoria tras 15 horas de debates. El premio, consistente en 1.000 euros en becas para formación, fue entregado por el presidente de Cánovas Fundación, el exsenador Joaquín Ramírez, junto con su secretario general y parlamentario andaluz Miguel Ángel Ruiz, y el vicerrector de la Universidad de Málaga, Salvador Merino, que dirige el Aula de Liderazgo, Oratoria y Debate de la UMA, quienes destacaron en la clausura la apuesta de esta entidad por el talento joven y por el debate sano.

TEMAS

