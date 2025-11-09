Desde que el otoño hizo su aparición, los entornos naturales de la provincia de Málaga comenzaron su tradicional danza de color, transformando sus emblemáticos verdes por los dorados, ocres y naranjas con los que suelen vestir durante esta época del año. Y para disfrutar de esta estampa otoñal en su máximo esplendor, existe un pequeño municipio que aglutina bosques de castaños, calles empedradas y serpenteantes, y la cocina más tradicional y sabrosa.

Se trata de Pujerra, un pueblo blanco del Valle del Genil con poco más de 300 habitantes que está completamente rodeado de naturaleza, con sus enormes y centenarios castaños encabezando una de las estampas más hermosas del territorio, y su reconocido Bosque del Cobre, un tesoro natural oculto que debe su nombre al espectacular paisaje natural y los tonos que brinda cada otoño, como uno de sus principales bastiones.

De ese modo, esta localidad situada a 769 metros de altura cuenta con un amplio patrimonio natural repleto de castaños, especie dominante en Pujerra, con ejemplares que llegan a los 14 metros de diámetro.

Las castañas, un elemento principal en este pueblo blanco de Málaga

Tal es la importancia de las castañas en este territorio que, además de ser su principal sustento y la base de muchos de sus platos más reconocidos, protagoniza una de las fiestas más singulares del territorio, la Fiesta de la Castaña de Pujerra, celebrada el primer fin de semana de noviembre con un programa repleto de actividades, degustaciones, pasacalles y actuaciones.

Uno de los mejores pueblos de Málaga para visitar este otoño: con bosques cobrizos, miradores y tradición por las castañas / Diputación de Málaga

Pero, además, la riqueza natural de Pujerra hace que se considere un lugar perfecto para degustar y recolectar setas y hongos, abundantes entre los castañares, así como para contemplar la extensa fauna del municipio, con el corzo, la jineta, el águila imperial, el águila culebrera o la nutria como sus principales habitantes.

Todo ello se puede disfrutar a través de la vista privilegiada que ofrecen los miradores con los que cuenta la zona, entre los que destacan el mirador de Almola, el de la Cruz, el de Ventomís y el de Pujerra.

Monumentos y gastronomía en este pueblo de Málaga repleto de castaños

Y para quienes prefieran una visita más monumental, pueden disfrutar del urbanismo de Pujerra, caracterizado por sus calles y callejuelas empinadas, sin orden alguno y en forma de laberinto, como señal de sus raíces musulmanas. Además, entre su patrimonio destaca su Iglesia del Espíritu Santo, cuya estructura se mantiene fiel a la que se erigió en 1505, las ruinas del Molino Capilla y los últimos vestigios del antiguo puente sobre el río Genal.

Y para acompañar la visita con la mejor gastronomía, Pujerra ofrece platos típicos de la zona como la olla de hinojos, el guiso de castañas, las gachas, el veguero, las sopas refritas, roscos, postres elaborados con castañas, miel y mistela. Todo ello hace de Pujerra un pueblo perfecto al que acudir en otoño y perderse en su inmensidad, belleza y sabor.