Miles de personas se manifiestan en Málaga en defensa de la sanidad pública

Miles de personas se han manifestado este domingo en las calles de la capital malagueña en defensa de la sanidad pública. La marcha, convocada por Marea Blanca, y los sindicatos UGT y CCOO, se ha desarrollado también en otras siete provincias andaluzas bajo el lema 'En defensa de nuestra Sanidad Pública', han exigido la dimisión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a gritos de "Moreno, escucha, el pueblo está en la lucha".

El manifiesto con la que se convoca la protesta ha indicado que la sanidad andaluza atraviesa una "grave crisis", marcada por "un deterioro generalizado y planificado", que se manifiesta en "escándalos como los errores del programa de detección precoz del cáncer de mama, con consecuencias graves para muchas mujeres". Para los convocantes, este "escándalo" no es más que "la punta del iceberg del deterioro de la sanidad pública andaluza", que ejemplifica "el fracaso de la política sanitaria del Gobierno andaluz".

La marcha en defensa de la sanidad pública ha partido del CARE del Muelle Heredia / Gregorio Marrero

Con cánticos como "Gobierne quien gobierne, la sanidad se defiende" o "Moreno, escucha, el pueblo está en la lucha" y pancartas que exigen "más profesionales sanitarios, menos contratos basura" o sentencian que la "sanidad no es un negocio", la protesta ha partido desde la avenida del Muelle Heredia y ha finalizado en la plaza de la Merced.

En contexto, las organizaciones sindicales Satse y CSIF Andalucía decidieron esta semana finalmente no participar en esta concentración por "desacuerdos" con la organización de la misma, pese a que comparten "muchas de las reivindicaciones" y la preocupación por el "delicado estado actual de la sanidad pública".

El secretario general del PSOE de Málaga y cargos socialistas de toda la provincia han participado este domingo en la movilización convocada por Marea Blanc / L.O.

Apoyo de representantes de la izquierda

A la concentración malagueña han acudido dirigentes políticos de izquierda, tanto del PSOE, como de IU. Casi todos los dirigentes provinciales socialistas han secundado la protesta, liderados por el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha asegurado que "si hay alguna provincia donde de verdad es necesario manifestarse en defensa de la sanidad pública, esa es Málaga", y ha subrayado que el colapso sanitario en la provincia "es el peor de toda Andalucía". "El colapso sanitario que hay en Málaga nunca se había visto antes. Y esto demuestra una cosa: la mejor forma de defender la sanidad pública es quitarla de las manos del Gobierno de Moreno Bonilla, porque la gestión que está haciendo es un absoluto desastre. Se están cargando la sanidad pública andaluza", ha afirmado.

Aguilar ha recordado que los problemas no se limitan a la crisis del cribado del cáncer de mama, sino que se extienden a todo el sistema sanitario. "Los datos de las listas de espera son desesperantes. Después de siete años de gobierno de Moreno Bonilla, las listas están peor que cuando llegó. Hoy hay 50.000 andaluces y andaluzas más esperando una operación y 150.000 más esperando para ver a un especialista", ha detallado.

Ha criticado además que el Gobierno andaluz siga destinando "cientos de millones de euros a la sanidad privada bajo la excusa de reducir las listas de espera, cuando en realidad lo que está haciendo es deteriorar deliberadamente la sanidad pública para abrir un espacio de negocio a las empresas privadas".

Representantes y militantes de IU, en la marcha / L.O.

A la marcha también se han unido representantes provinciales y regionales de IU, como el coordinador General de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, y la portavoz adjunta de Con Málaga Toni Morillas, que han mostrado su frontal rechazo a la "privatización" del sistema sanitario andaluz. Morillas se ha congratulado de que "la gente trabajadora" hubiese "desbordado las calles en defensa propia". Para la política malagueña, "las privatizaciones de los manijeros de las clínicas privadas matan".

Para Valero, "la manifestación por la sanidad pública ha sido histórica. A la altura de la del no a la guerra de Irak". El diputado por Málaga cree que con esta marcha se demuestra que "la rebeldía ha echado raíces en Andalucía" porque "nos va la vida en salvar la sanidad pública de su venta a trozos".

Con Málaga ha tomado parte en la movilización en defensa de la sanidad pública convocada por Marea Blanca. / L.O.

Sguiglia (Con Málaga) exige la dimisión de Moreno

Otro representante que ha apoyado la protesta de los sindicatos esel portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, que ha señalado que las calles de la ciudad "han vuelto a llenarse de miles de personas con un clamor claro: defender la sanidad pública frente a la pésima gestión del señor Moreno Bonilla y del Partido Popular". "Hoy miles de personas hemos tomado las calles en Málaga y en toda Andalucía con un clamor claro: defender la sanidad pública frente a la pésima gestión del señor Moreno Bonilla. Se están comportando como auténticos operadores al servicio de la sanidad privada y están maltratando la sanidad pública", ha afirmado Sguiglia.

El portavoz de la confluencia de izquierdas ha denunciado que la privatización progresiva del sistema sanitario andaluz y la externalización de servicios esenciales "han derivado en una gestión negligente que ha puesto en riesgo la vida de miles de personas, especialmente mujeres andaluzas".

"La gestión de los cribados ha sido un absoluto desastre, una gestión negligente que ha puesto en peligro la vida de miles y miles de mujeres andaluzas. No puede seguir al frente de la Junta de Andalucía ni un segundo más quien permitió, por acción o por omisión, que se cometiera un error tan grave. No basta con pedir disculpas: esto tiene que terminar en los juzgados y con la dimisión del señor Moreno Bonilla", ha concluido.