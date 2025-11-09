El urólogo malagueño Pedro Torrecillas, nombrado director del comité internacional de la sociedad médica COGB

El urólogo malagueño Pedro Torrecillas ha sido nombrado director del Comité de Regeneración Masculina de la Sociedad Médica Internacional 'Global Organization Of Gonadal Biogeneration'.

Se trata de una organización mundial con sede en Abu Dhabi, que reúne a especialistas en urología y ginecología de diversos países, desde Estados Unidos, a Méjico, pasando por India, Brasil, Venezuela, Egipto o Rumanía, siendo el doctor Torrecillas, el único representante a nivel español, han indicado en un comunicado.

Esta nuevo Sociedad médica mundial, tiene como objetivo el desarrollo de nuevas técnicas para la biogeneración de las glándulas sexuales, también conocidas como gónadas. En concreto se refiere al proceso de desarrollo y formación de los órganos reproductores tanto masculinos como femeninos.

Este proceso involucra la interacción de diversas estructuras embrionarias y la influencia de hormonas específicas que determinan la diferenciación sexual.

Para Torrecillas, este nombramiento significa "una gran oportunidad para investigar y desarrollar técnicas que permitan la biogeneración y el estudio de las gónadas, lo que permitirá avanzar en mejorar la salud reproductiva a nivel mundial".

"Esta nueva sociedad incorpora a grandes investigadores y doctores de nivel internacional, por lo que es un gran orgullo que cuenten con mi experiencia y mis conocimientos", ha añadido.

Biogeneración de gónadas

La biogeneración de las glándulas sexuales es un proceso complejo que implica el desarrollo, la diferenciación y el funcionamiento de los ovarios y testículos, con la producción de gametos y hormonas sexuales que son esenciales para la reproducción y el desarrollo sexual. Tanto en el tratamiento dirigido a la fertilidad en pacientes con ovarios de baja reserva, conocido como ovario viejo, como para el rejuvenecimiento ovárico enfocado al rejuvenecimiento hormonal y sexual de la mujer tras la menopausia.

En el caso del hombre el estudio está dirigido tanto a mejorar la producción de espermatozoides en pacientes con problemas de fertilidad por su bajo número y calidad, como para el rejuvenecimiento del mismo en pacientes con andropausia.

El nombramiento del urólogo malagueño es fruto de un intenso trabajo en el que el Torrecillas han trasladado sus amplios conocimientos y trayectoria en el estudio y desarrollo de la mejora de técnicas reproductivas, sus estudios sobre incontinencia urinaria tanto femenina como masculina y en la aplicación de la tecnología en el tratamiento de las diversas patologías sexuales.

Finalmente han recordado que Torrecillas también es miembro de la Sociedad Internacional de Criocirugía, de la Sociedad Española de Urología y de la Academia Europea de las Ciencias y las Artes. Académico de la Academia de Ciencias de la S. Ramón y Cajal. European Award in Medicine. Oncología. Premio Nacional de Medicina S.XXI en Oncología, Premio Pasteur Medicina, F. e Investigación Biomédica 2020 y Vicepresidente de la Asociación Médica Mundial, World Health Association, W.H,A.