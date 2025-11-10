La Junta cifra en 152 las mujeres afectadas en Málaga por los fallos en los cribados de cáncer de mama

La consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha revelado este lunes el número de mujeres de Málaga que se han visto afectadas por los fallos de comunicación del programa del cribado de cáncer de mama. En total, en la provincia se han registrado 152 casos de los 2.317 existentes en toda la comunidad. Esto supone un 6,6% de los casos totales y la segunda mayor cifra de Andalucía.

Hasta ahora, la Junta de Andalucía se había negado a facilitar el dato detallado por provincias del número de mujeres que no habían sido informadas de que los resultados de sus mamografías habían sido calificadas como no concluyentes y, por lo tanto, necesitaban someterse a otra prueba.

La semana pasada, preguntado por los periodistas en una rueda de prensa celebrada en Málaga, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, evitó dar la cifra exacta del impacto que había tenido estos fallos en la provincia y se limitó a recordar que el 90% de los mismos habían ocurrido en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y que las mujeres afectadas en otros hospitales eran “muy inferiores”.

No obstante, este lunes se ha celebrado la segunda reunión de la Comisión de Participación y Seguimiento del Plan de Acción del Cribado de Cáncer de Mama, presidida por el consejero, y se ha informado del desglose de casos por provincias.

Málaga la segunda mayor cifra

En concreto, las mujeres afectadas se reparten de la siguiente manera: 2.051 en Sevilla; 152 en Málaga; 80 en Cádiz; 14 en Granada; diez en Almería; cinco en Huelva; otros cinco en Jaén; mientras que no se localizaron casos en la provincia de Córdoba.

Como ya había adelantado el consejero, casi el 90% de las 2.317 mujeres afectadas se habían localizado en el Hospital Virgen del Rocío. El siguiente de los hospitales afectados cuenta con un 4% de casos.

Durante la reunión, también se ha informado de que ya se le han realizado las pruebas indicadas a 2.100 de las 2.317 mujeres con mamografía de cribado que presentaban hallazgos radiológicos BI-RADS 3 (prácticamente benignos), a las que no se había informado de forma proactiva y con demora superior al tiempo recomendado de revisión radiológica. Esto significa que solo quedan 217 mujeres pendientes de prueba.

Asimismo, han asegurado que todas las mamografías dependientes del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla estarán realizadas antes del 15 de noviembre y las ecografías, antes del 30 del mismo mes, como ya anunció el consejero de Sanidad.

Medidas de actuación

Desde la Consejería han recordado también que se han actualizado los referentes de cribado de cáncer de mama en Atención Primaria (32 referentes) y se han designado referentes hospitalarios del programa (otros 32 referentes) como parte del Plan de Acción para la Mejora de la Atención en las Unidades de Mama Hospitalaria de Andalucía.

El objetivo de contar con referentes hospitalarios es disponer de un modelo operativo "más transparente, homogéneo y eficaz" que garantice una coordinación fluida entre los Distritos sanitarios, encargados de la organización y la gestión de la captación poblacional, y los hospitales, responsables de la lectura radiológica y la atención a las derivaciones. Esta estructura distribuye responsabilidades, mejora la coherencia funcional y facilita la resolución ágil de incidencias, según ha detallado la Junta en un comunicado.

Además, se ha constituido un grupo autonómico multidisciplinar integrado por profesionales de hospitales y áreas de gestión sanitaria de las ocho provincias andaluzas y nueve profesionales de los distritos sanitarios (técnicos de salud o responsables provinciales del programa) con dos coordinadores autonómicos en las figuras de Mercedes Acebal y Juan Garcelán.

Esta representación territorial y funcional permite, según la Junta, "un abordaje integral", incorporando visiones complementarias desde la atención primaria, la gestión poblacional, la lectura radiológica, los circuitos de derivación y la coordinación operativa. "Este diseño se ha demostrado enriquecedor, facilitando un análisis global y coherente del programa", han afirmado en el comunicado.

A partir del análisis inicial, se han estructurado tres líneas de trabajo consistentes en la revisión y mejora del aplicativo del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama, la optimización del circuito de la usuaria dentro del programa y la elaboración de un Procedimiento Normalizado de Trabajo (PNT) para las Unidades de Mama Hospitalarias. Según la Junta, las tres líneas avanzan de "forma coordinada", garantizando la alineación entre infraestructura tecnológica, experiencia de la usuaria y práctica clínica homogénea en los hospitales.

Por último, han recordado que esta comisión está compuesta por representantes tanto de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, como del Servicio Andaluz de Salud y de sociedades científicas, profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes.