El Aeropuerto de Málaga conectará este invierno con hasta 118 ciudades

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol volverá a mejorar sus registros históricos este invierno. Batirá un récord con 10,4 millones de asientos ofertados con los que, a través de 217 rutas distintas, sus pasajeros estarán conectados con 118 ciudades de hasta 34 países distintos. Son 135 los destinos que acercarán la provincia y el resto de Andalucía a mercados tan exigentes como los nórdicos.

Son un 6,1% más de asientos que los propuestos para el mismo periodo del pasado año. Crece hasta en un 5,4% el volumen de operaciones en el periodo que se extiende hasta el 28 de marzo de 2026. Recordemos que los cambios de hora son los que separan una de otra temporada en cuanto a la gestión aeroportuaria de las instalaciones que regula Aena. Está previsto que sean cerca de 60.000 los vuelos que se operen desde Málaga, en las 22 semanas que configuran esta campaña invernal.

África y Oriente Medio

Como es bien sabido, el mercado europeo y sus 182 rutas conforman la mayoría de las operaciones. Pero también se destaca por parte de Aena el cupo de 25 rutas nacionales que permiten acercar Málaga por aire al resto del territorio español. En términos de crecimiento, el continente africano registrará un incremento del 46% en el cupo de asientos reservados y Oriente Medio, también ganará hasta un 10,7%.

La oferta interior en España ganará un 2% más de vuelos, con 13.400 en total y más de 1,8 millones de asientos disponibles. La creciente oferta de vuelos y plazas con destinos a Europa refuerza este invierno el peso de las conexiones entre Málaga y el resto del continente, con un 6,3% más de asientos (más de 8 millones) y un 5,7% más de movimientos (42.562) que en el mismo periodo del año pasado. De hecho, de las 217 rutas totales con las que contará este invierno el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, 182 son enlaces con aeropuertos europeos.

Por países

En este sentido, suben las conexiones con Alemania a través de 21 rutas (un 8,7% más de plazas y un 8,4% más de operaciones), Francia (9,7% más de asientos y 11,9% más de movimientos), Polonia (33,9% más de plazas y 33,7% más de vuelos) e Irlanda (13,7% más de asientos y 14,5% más de movimientos), entre otros. Reino Unido se mantiene como es habitual como el mercado más conectado, al sumar 47 de las 217 rutas totales. Las compañías aéreas han programado más de 2,1 millones de plazas (+7,6%) y más de 11.300 operaciones (+6,3%) con este país.

Por destinos, Londres permanece a la cabeza como la ciudad con más asientos y vuelos ofertados por las aerolíneas, con casi 906.800 asientos (+10,7%) en más de 4.800 operaciones (+9,7%). Barcelona, Ámsterdam, París, Madrid, Bruselas, Dublín, Milán y Copenhague completan el ranking, por ese orden, de las ciudades con más plazas ofertadas para volar este invierno.