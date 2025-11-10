Sucesos
Un autobús de la EMT se incendia en Miraflores
Ha sido la conductora del vehículo quien ha dado el aviso, sobre las 7.30 horas, cuando circulaba por la avenida Nuestra Señora de los Clarines
Aparatoso incendio el registrado en la mañana de este lunes en Miraflores. Un autobús de la empresa municipal EMT, que cubría la línea 7, ha sufrido un incendio en la avenida Nuestra Señora de los Clarines, sobre la 7.30 horas, que se ha saldado sin heridos gracias a la rápida actuación de la conductora del bus y la intervenciones de efectivos del Real Cuerpo de Bomberos.
Según ha informado el perfil del Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga en sus redes social, ha sido la conductora del autobús la que ha dado el aviso cuando circulaba por la avenida que atraviesa el populoso barrio de Miraflores. Tras percatarse del incendio, detuvo el autobús y evacuó a los pasajeros para evitar males mayores.
Hasta el lugar del incendio se han desplazado efectivos del cercano parque central de los Bomberos de Martiricos, que han movilizado una autobomba y un camión nodriza trabajaron para extinguir el fuego en el autobús, que ha resultado sofocado en unos minutos sin que haya afectado a otros vehículos de la vía.
