Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Un autobús de la EMT se incendia en Miraflores

Ha sido la conductora del vehículo quien ha dado el aviso, sobre las 7.30 horas, cuando circulaba por la avenida Nuestra Señora de los Clarines

Los bomberos han logrado sofocar el incendio en el autobús en unos minutos

Los bomberos han logrado sofocar el incendio en el autobús en unos minutos / L.O.

La Opinión

Aparatoso incendio el registrado en la mañana de este lunes en Miraflores. Un autobús de la empresa municipal EMT, que cubría la línea 7, ha sufrido un incendio en la avenida Nuestra Señora de los Clarines, sobre la 7.30 horas, que se ha saldado sin heridos gracias a la rápida actuación de la conductora del bus y la intervenciones de efectivos del Real Cuerpo de Bomberos.

Según ha informado el perfil del Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga en sus redes social, ha sido la conductora del autobús la que ha dado el aviso cuando circulaba por la avenida que atraviesa el populoso barrio de Miraflores. Tras percatarse del incendio, detuvo el autobús y evacuó a los pasajeros para evitar males mayores.

El autobús de la línea 7 calcinado

El autobús de la línea 7 calcinado / L.O.

Hasta el lugar del incendio se han desplazado efectivos del cercano parque central de los Bomberos de Martiricos, que han movilizado una autobomba y un camión nodriza trabajaron para extinguir el fuego en el autobús, que ha resultado sofocado en unos minutos sin que haya afectado a otros vehículos de la vía.

TEMAS

  1. Málaga estrena alumbrado esta Navidad: así lucirá la calle Larios
  2. Así es el parque de Málaga con una torre de 13 metros perfecta para los amantes de la aventura: tiene camas elásticas y toboganes gigantes
  3. Así es el parque de Málaga con una de las lagunas artificiales más grandes de la provincia: con senderos, zonas de picnic y juegos para niños
  4. La EMT moverá las paradas de la Comisaría Provincial a la avenida de Andalucía por problemas de tráfico
  5. Las letras de Pedregalejo, en el sitio incorrecto
  6. Una ruta de senderismo en Málaga con pasarelas, molinos y un puente romano: pasa por dos de los pueblos más bonitos para visitar en otoño
  7. Las ruinas de la crisis inmobiliaria en Málaga: a subasta un gran edificio de viviendas tras casi 20 años en obras
  8. La cadena de material deportivo Oteros, con 50 trabajadores en Málaga, plantea un ERE para toda la plantilla

Un autobús de la EMT se incendia en Miraflores

Un autobús de la EMT se incendia en Miraflores

El precio de la vivienda en Málaga se dispara un 40% en cuatro años y advierten de su ritmo «no sostenible»

El precio de la vivienda en Málaga se dispara un 40% en cuatro años y advierten de su ritmo «no sostenible»

Descubre los secretos ocultos de las capillas en la Catedral de Málaga

Descubre los secretos ocultos de las capillas en la Catedral de Málaga

Central Telefónica: el icono ‘teleco‘ del siglo XX en Málaga que se convertirá en hotel de lujo

Central Telefónica: el icono ‘teleco‘ del siglo XX en Málaga que se convertirá en hotel de lujo

Crisis en la sanidad andaluza: 20.000 personas se manifiestan en Málaga en su defensa de la sanidad pública

Crisis en la sanidad andaluza: 20.000 personas se manifiestan en Málaga en su defensa de la sanidad pública

"La Ley de Segunda Oportunidad es maravillosa para aquellas personas que necesitan poder volver a respirar"

Tomar medicinas se está volviendo un vicio

Tomar medicinas se está volviendo un vicio

El colegio Manuel Altolaguirre de Málaga se 'asocia' con Google

El colegio Manuel Altolaguirre de Málaga se 'asocia' con Google
Tracking Pixel Contents