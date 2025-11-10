El cierre repentino del hotel Sonder by Marriott en Málaga deja a cientos de huéspedes y trabajadores en el limbo

El hotel Sonder by Marriott, ubicado en la calle Plaza de Toros Vieja de Málaga, cierra de manera abrupta este lunes, dejando a sus huéspedes y empleados en una situación de incertidumbre.

El hotel, que contaba con 95 habitaciones y abrió sus puertas en agosto de este año en el espacio del antiguo concesionario Nieto Automoción, notificó a sus clientes del cierre apenas 24 horas antes mediante mensajes SMS.

Asimismo, cerca de 50 trabajadores se encuentran en el limbo laboral: “No sabemos nada, lo único que sabemos es que hoy es nuestro último día. Estamos a la espera de que nos cuenten algo más”, confesó un grupo de empleados, quienes también fueron informados del cierre este domingo.

Varios huéspedes abandonan el Hotel Sonder propiedad de la cadena Marriot en calle Plaza Toros Viejas, donde en el día de hoy cerrará sus puertas. / Álex Zea

El cierre del hotel se produce tras el anuncio de Marriott International, que comunicó la rescisión de su acuerdo de licencia con Sonder Holdings Inc. debido a un incumplimiento de pago de la compañía. Como resultado, Sonder deja de estar afiliada a Marriott Bonvoy y sus propiedades ya no estarán disponibles para nuevas reservas a través de los canales de Marriott.

Devolución

En un comunicado oficial, Marriott señaló que su prioridad inmediata "es brindar apoyo a los huéspedes" que actualmente se encuentran alojados en hoteles de Sonder, así como a aquellos con reservas próximas. La compañía se pondrá en contacto con quienes reservaron directamente a través de marriott.com, la aplicación Marriott Bonvoy y los centros de reservas internacionales de Marriott para garantizar que sus planes de viaje se vean lo menos afectados posible.

Por su parte, los huéspedes que reservaron a través de agencias de viajes en línea deberán comunicarse directamente con dichas agencias para cualquier consulta o modificación.

El cierre también implica el fin de las operaciones del restaurante Brésc, del chef malagueño Pablo Rutllant, ubicado dentro del hotel. Por el momento, se desconoce el destino de los trabajadores.