El Colegio de Enfermería de Málaga entrega los VIII Premios de Investigación: estos fueron los ganadores

El pasado 7 de noviembre el Museo Carmen Thyssen de Málaga acogió la Gala de Entrega de los VIII Premios de Investigación del Colegio de Enfermería de Málaga, uno de los eventos más relevantes para la profesión en la provincia que pone en valor el trabajo investigador de las enfermeras y enfermeros malagueños.

La velada, como destacan desde el órgano colegial, fue un reconocimiento al “esfuerzo, la dedicación y la excelencia” científica de las enfermeras y enfermeros malagueños, que día a día impulsan la profesión desde la evidencia y el conocimiento.

El periodista Roberto López fue el encargado de conducir el acto que contó con la ponencia magistral del doctor José Miguel Morales Asencio, bajo el título ‘Cuidar con-Ciencia. El impacto de la investigación enfermera en salud que la mayoría desconoce’, una intervención que subrayó la trascendencia de la investigación enfermera en la mejora de los resultados en salud y en la calidad de los cuidados.

Compromiso con la investigación

Durante la gala, se puso de manifiesto el compromiso del Colegio de Enfermería con la promoción de la ciencia enfermera y la necesidad de seguir fomentando la formación y la investigación como pilares fundamentales de una profesión en constante evolución, según explican desde el propio Colegio en un comunicado.

José Miguel Carrasco, presidente del Colegio, fue el encargado de entregar los premios junto a la vocal, Eva Timonet Andreu, quienes felicitaron a los ganadores por su trabajo y dedicación, y destacaron el papel de la investigación como motor de progreso para la Enfermería malagueña y andaluza.

“La investigación enfermera no solo mejora los cuidados, sino que transforma la forma en la que entendemos la salud. Apostar por la ciencia es apostar por la calidad asistencial y por el liderazgo de nuestra profesión”, afirmó Carrasco.

Visibilizar el trabajo enfermero

“Estos premios reflejan el talento, el esfuerzo y la capacidad de innovación de las enfermeras y enfermeros malagueños, profesionales que demuestran cada día que la Enfermería es una ciencia viva, con un papel decisivo en la sociedad”, añadió.

El Colegio de Enfermería de Málaga entrega los VIII Premios de Investigación / Francis Gonzalez

Por su parte, los premiados agradecieron en sus discursos al Colegio el impulso constante a la investigación y coincidieron en la importancia de mantener este tipo de iniciativas, que visibilizan el trabajo enfermero y animan a más profesionales a sumarse al ámbito científico.

La gala concluyó con un cóctel en el propio museo, donde asistentes y premiados pudieron compartir experiencias y celebrar el éxito de una edición que “reafirma el compromiso del Colegio con la investigación, la excelencia y el desarrollo profesional de la Enfermería”.

Ganadores de la noche

En cuanto a los premiados, el Accésit fue para Cristina Moreno Salvatierra y Cristina Galeote Muñoz, por su trabajo ‘Vivencia de la lactancia materna en aquellas mujeres que atravesaron un proceso de duelo perinatal: un estudio cualitativo fenomenológico eidético’.

El premio de Protocolo de investigación en la categoría de mayores de 35 años fue para José Miguel Aguilar Tejada, por su investigación ‘Estancia hospitalaria, reingresos y morbimortalidad en pacientes menores de 70 años con escaso soporte social ingresados en dos unidades hospitalarias’.

En la categoría de menores de 35 años fue para Andrea Gutiérrez Ruiz, por su trabajo ‘Administración de tratamientos subcutáneos en pacientes con cáncer y la influencia en su calidad de vida’.

El premio Proyecto de investigación, en la categoría de mayores de 35 años, lo obtuvo Antonio Rodríguez Martínez, ‘Valoración de la percepción de autocuidado de los jóvenes andaluces’.

En la categoría de menores de 35 años, la ganadora fue Clara Jiménez Palacios con su trabajo ‘Vivencias sobre sexualidad en mujeres mastectomizadas supervivientes de cáncer de mama: un estudio cualitativo’.