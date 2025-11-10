El colegio Manuel Altolaguirre de Málaga se 'asocia' con Google

El colegio Manuel Altolaguirre de Málaga es una «aldea educativa» en mitad de La Palma-Palmilla. Un centro de compensatoria que en los últimos años se ha convertido en referencia y que este curso ha sido elegido por Google como el único de España que participa en su proyecto Albus con colegios de todo el mundo.

«Somos un centro TDH: trabajo, disciplina y humanidad. Hemos conseguido esto pese a lo que hay fuera. Y con estas tres cosas el conocimiento llega. Por eso es fácil que Google pueda implementar esto en un centro de difícil desempeño como este», explica su director, Miguel Ángel Muñoz. El gigante tecnológico va a probar en el CEIP Manuel Altolaguirre sus herramientas educativas, las más novedosas y potentes, para medir el impacto que tienen en la mejora del aprendizaje.

Como indica Miguel Ujeda, experto en innovación y tecnología educativa y fundador de la Comunidad de Educadores de Google, el objetivo es tener una muestra de colegios con características y culturas distintas para que el estudio abarque la educación en todo el mundo.

Ya se han realizado 25 proyectos Albus, de los que 9 están activos actualmente, en 14 países, desde Japón, a Polonia o El Salvador.

Cartel del proyecto a la entrada del CEIP Manuel Altolaguirre de Málaga / La Opinión

Google ya ha podido comprobar con estos proyectos que al hacer más eficaz el trabajo de los docentes, se gana tiempo para una enseñanza más personalizada y que el uso de estas herramientas lleva a un mayor nivel de participación en las aulas.

Proyecto en Málaga

La elección del Manuel Altolaguirre surgió gracias a la relación con Google del grupo de investigación Innoeduca de la Universidad de Málaga. Además de la empresa tecnológica, este proyecto se lleva a cabo a través de un consorcio en el que participa el colegio, la UMA, la Junta de Andalucía y socios como Lenovo.

«Cuentan con la UMA porque quieren que comprobemos científicamente si hay un impacto en el uso de sus herramientas en la mejora del aprendizaje del alumnado», detalla Enrique Sánchez, profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación y miembro de Innoeduca.

En concreto, en el colegio malagueño Google va a probar como mejora la competencia digital y la comprensión lectora de los escolares de 4º, 5º, y 6º de Primaria.

Para ello, los alumnos ya disponen de 115 chromebooks gestionados, es decir que no se pueden usar de forma libre, mientras que los docentes tienen chromebooks Plus. Durante este proyecto piloto, Google da acceso al colegio a todas las licencias en su versión plus (Google Workspace for Education plus), las más potentes.

Investigadores de la UMA estudiarán la influencia de las herramientas de Google en este colegio / La Opinión

La última tecnología

En cuanto a las herramientas, van a trabajar con Class Tools, para gestionar el trabajo en el aula ya que permite controlar en todo momento lo que hacen los alumnos con sus chromebooks.

«La idea es un despliegue de tecnología pero siempre con seguridad y control», puntualiza Miguel Ujeda, cuyo papel en el proyecto es fundamental al diseñar la formación del profesorado, impartirla y acompañarles durante todo el proceso.

Otras herramientas que van a situar a este colegio malagueño a la vanguardia del uso de tecnología educativa son Google Read Alone y Gemini, con todo su ecosistema de aplicaciones. Entre ellas, NotebookLM, «como una IA que sólo trabaja con los datos que le aporten los profesores, súper segura».

La primera fase ha sido dar formación a los maestros. Cuarenta intensas horas que ha impartido Miguel Ujeda y que han abarcado cuatro aspectos: la gestión del aula y los dispositivos, la mejora de la colaboración entre los docentes, la mejora del aprendizaje y de la evaluación.

Tras la llegada de los chromebooks aportados por Lenovo se está empezando a trabajar con toda esta tecnología. En una clase de quinto, el docente José Carlos Luque pone una lectura comprensiva a sus alumnos que ellos mismos han creado a través de Gemini. «La diferencia al hacer una lectura con estas herramientas es una mayor atención del alumnado, están más motivados», afirma.

El alumnado del CEIP Manuel Altolaguirre de Málaga trabajará con chromebooks y con las licencias de Google Educación en su versión plus / La Opinión

De todas formas, es pronto para hablar de resultados porque aún se están familiarizando con estos nuevos recursos y el papel de investigación le corresponde a los profesores del grupo Innoeduca de la UMA.

El catedrático de Tecnología Educativa Julio Ruiz Cabero explica que primero van a realizar unos «pretest» tanto a los alumnos como a los profesores: «Es hacer una foto para ver de donde partimos». Les preguntarán desde cómo usan la tecnología y qué importancia le dan, hasta qué hábitos de lectura tienen.

Los resultados, en mayo

Durante el proyecto, visitarán el colegio para ver la evolución y cómo se está viviendo la implementación de los chromebooks y las herramientas de Google en las aulas. Y, finalmente, pasarán de nuevo los test para ver la evolución en los niveles de aprendizaje y elaborar un informe que se presentará en mayo de 2026 con los resultados.

«Para la Universidad estos proyectos son clave porque nos permiten bajar al día a día de los centros donde van a venir nuestros alumnos, los futuros docentes, a desarrollar su trabajo», afirma el catedrático Ruiz Cabero.

Además, destaca que les permite probar la influencia de la tecnología en el aula: «Damos por hecho que al tratarse de tecnología va a funcionar pero no tiene por qué, ni en todos los contextos funciona una misma tecnología», aclara.

Conocer la tecnología dentro de las aulas

Igualmente, es importante que los menores se formen en el uso de tecnologías como la Inteligencia Artificial dentro de los centros educativos «y no fuera».

El profesor Enrique Sánchez añade que con este proyecto Google facilita también el acercamiento a lo último en tecnología educativa. «No es lo mismo probarlas en un taller que ver como estas herramientas ayudan en el día a día a mejorar la comprensión lectora», dice.

Por su parte, el director del Manuel Altolaguirre subraya que, además de con los chromebooks, el colegio se quedará tras el proyecto con una forma distinta de trabajar. «Vamos a poder probar la última tecnología y los últimos procedimientos de enseñanza, pero también quiero que haya más mentalidad de equipo», afirma.

Miguel Ángel Muñoz defiende que al colegio le vendrá muy bien este proyecto en el que sus alumnos no sólo aprenderán a usar la tecnología. También podrán mejorar su comprensión lectora, su capacidad de discernir y desarrollar un pensamiento crítico. Inteligencia artificial sí, pero con inteligencia humana.