La conexión entre el Bulevar Adolfo Suárez y la Ronda Oeste, más en el aire que nunca

La comunicación entre el Bulevar Adolfo Suárez y la MA-20, vital para los proyectados rascacielos en los terrenos de Repsol o las nuevas viviendas en el polígono de San Rafael, continúa sin entrar en los planes del Ministerio de Transportes, e incluso el Ayuntamiento de Málaga reconoce que no ha dado con una solución adecuada.

Esta ha sido la respuesta del coordinador general de Infraestructuras y Proyectos del Ayuntamiento de Málaga, Juan Antonio Alba, a una pregunta formulada en septiembre por Toni Morillas, portavoz adjunta del Grupo Municipal Con Málaga.

En concreto, el responsable municipal ha informado de que el Ministerio de Transportes continúa avanzando con el proyecto de ampliación de la autovía MA-20, para añadir un carril adicional en cada calzada; «pero en el último documento sometido a información pública -en junio de 2024-, el enlace con el Bulevar Adolfo Suárez se ha suprimido», por lo que el Consistorio presentó alegaciones.

Con respecto a las soluciones técnicas estudiadas tanto por la Junta de Andalucía como por el Ayuntamiento de Málaga; en el caso del Consistorio fue a través de Promálaga, en 2024, que planteó cuatro escenarios posibles. Sin embargo, el coordinador general admite que, en todos, «se ha podido constatar la complejidad de la conexión, y la dificultad de cumplir con los condicionantes normativos».

Además, reconoce que «por el momento», no se ha podido encontrar «una solución razonable»; aparte de que es necesaria «la voluntad» del Ministerio de Transportes.

Imagen de un estudio municipal con cuatro alternativas de conexión entre la MA-20 y el Bulevar Adolfo Suárez. / L.O.

Como detalla, para el Ayuntamiento la conexión entre el Bulevar Adolfo Suárez -hoy un vial sin salida- y la Ronda Oeste es «una actuación estratégica», porque facilitaría la comunicación «con el intercambiador modal previsto en la Explanada de la Estación dentro del Plan Málaga Litoral»; pero además, «con buena parte de la zona Oeste de la capital, así como con el Palacio de Ferias y el Cortijo de Torres».

El responsable municipal informó por último de que no existe «ningún proyecto constructivo aprobado ni tramitación urbanística iniciada» sobre el asunto, salvo lo dispuesto en el actual PGOU.

Las dos negativas

El que el Ministerio de Transportes no contemple a estas alturas la comunicación entre la MA-20 y el Bulevar Adolfo Suárez es algo que trasladó por carta, en dos ocasiones, a la plataforma Bosque Urbano Málaga, a través de la Dirección General de Carreteras, en noviembre de 2020 y en diciembre de 2024, respectivamente.

En la última ocasión, el Ministerio de Transportes manifestó que, cuando se tramitó la revisión del PGOU, ya informó desfavorablemente de esta conexión «al incumplir la normativa vigente de Carreteras».

«Repsol es inviable»

Al hilo de la respuesta del Ayuntamiento, la concejala Toni Morillas declaró la semana pasada a La Opinión que la ausencia de una conexión entre el Bulevar Adolfo Suárez y la autovía MA-20 hace inviable el desarrollo urbanístico en toda la zona y, «especialmente, el de los antiguos terrenos de Repsol».

En este sentido, hizo hincapié en que, sin esa comunicación, la falta de un proyecto de movilidad «viable», y las futuras promociones producirán «un colapso en la red viaria existente».

«No se puede hablar seriamente de transformación urbana ni de nuevos equipamientos mientras no se garantice una solución efectiva de movilidad; sin esa conexión el proyecto de Repsol es, sencillamente, inviable», subrayó.

'Málaga Tree', la propuesta de Urbania de 2024 para los terrenos de Repsol. / L.O.

Por este motivo, Toni Morillas volvió a abogar por dedicar «la totalidad de los terrenos de la antigua Repsol a un gran bosque urbano de 170.000 m2 para descongestionar los barrios de Cruz de Humilladero y Carretera de Cádiz, que carecen y necesitan de más espacios públicos, equipamientos y parques».

La concejala de Con Málaga, por último, criticó al alcalde de Málaga y al equipo de gobierno por acumular «años de inacción, limitándose a repetir estudios sobre el bulevar sin resultado».

Bosque Urbano Málaga

Por su parte Pedro Francisco Sánchez, portavoz de la plataforma ciudadana Bosque Urbano Málaga, remarcó que «lo primero que hay que pedirle a este Ayuntamiento es un poco de sensatez y cordura, porque no se puede construir una cantidad de edificios y centros comerciales sin contar con un plan de movilidad que dé entrada y salida a toda la cantidad de vehículos y personas que se quiere meter en ese sector».

Pedro Francisco Sánchez remarcó que la comunicación del Bulevar Adolfo Suárez con la Ronda Oeste «ni está ni se le espera; no se puede hacer y el Ministerio de Transporte se lo ha dicho al Ayuntamiento por activa y por pasiva».

La propuesta de la plataforma ciudadana para los terrenos de Repsol. / BUM Málaga

Por este motivo, el portavoz de la plataforma ciudadana resaltó que, lo más sensato es «retroceder y admitir que no se puede hacer», porque sin esa comunicación se produciría «un auténtico caos de tráfico».

En su opinión, el Ayuntamiento debería admitir «la realidad» y «paralizar el proyecto que plantea en Repsol».

De cualquier forma señaló que si el Consistorio siguiera adelante con los planes en esa parcela y se produjera el «caos» anunciado, «por lo menos, algunos colectivos ciudadanos y partidos políticos tendremos la tranquilidad de que insistimos en que no se podía hacer».

En todo caso, apeló tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno central para, en sus respectivos ámbitos, «paralizar» el proyecto de Repsol, «para que ponga el sentido común si Paco de la Torre no lo quiere poner».