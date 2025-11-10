Expertos reclaman en Málaga un control coordinado ante el problema de las especies invasoras

Especies invasoras como el avispón asiático, el mosquito tigre, la cotorra argentina o el alga Ruguleptoteryx okamurae requieren de una respuesta coordinada, según reclaman expertos en medicina veterinaria, biología, salud pública, control de plagas y gestión ambiental. Esta es la principal conclusión de la octava edición del Málaga VetSummit, que reunió este fin de semana en la capital malagueña a expertos de toda España, según han informado este lunes del Colegio de Veterinarios de Málaga, organizador del encuentro.

En cuanto al avispón asiático, (Vespa velutina), los especialistas insisten en la necesidad de una coordinación institucional efectiva, la formación continua de apicultores y técnicos y un control físico y biológico acompañado de vigilancia entomológica permanente.

La detección temprana y la ciencia ciudadana —con herramientas como VespApp o InvasApp— son claves para prevenir su expansión, han indicado.

Respecto al mosquito tigre (Aedes albopictus), abogan por un modelo de vigilancia proactiva y preventiva, basado en la evidencia científica y en la colaboración entre salud pública, sanidad animal, medio ambiente, ayuntamientos y ciudadanía. La anticipación y la educación se han identificado como las herramientas más eficaces frente a los vectores emergentes.

Sobre las aves urbanas, los expertos han situado las palomas, gaviotas y cotorras como reservorios relevantes de zoonosis bacterianas, víricas y parasitarias, además de vehículos de bacterias multirresistentes.

Asimismo, han alertado sobre la necesidad de reforzar la vigilancia genómica, la bioseguridad y la coordinación entre sanidad animal y humana ante el riesgo de gripe aviar (H5N1) y otras enfermedades emergentes.

La educación ambiental y la implicación ciudadana se consideran esenciales para reducir los riesgos de exposición y mejorar la convivencia con la fauna urbana.

En el caso de la cotorra argentina (Myiopsitta monachus), señalan que su expansión en entornos urbanos supone un impacto ecológico, social y económico creciente, que afecta a especies autóctonas, infraestructuras y convivencia ciudadana.

Reclaman un control "temprano, coordinado y multidisciplinar, combinando medidas de gestión poblacional, educación ambiental y cambio de hábitos ciudadanos".

Además, los asistentes al encuentro han hecho hincapié el alga Rugulopteryx okamurae, que continúa expandiéndose por el litoral andaluz, con consecuencias en la pesca y turismo, para la que reclaman prevención, manejo sostenible, valorización de biomasa y coordinación entre instituciones.

Respecto a la presencia de jabalíes (Sus scrofa) en ambientes urbanizados, han señalado que plantea riesgos de zoonosis, accidentes y daños materiales, además de la posible introducción de la peste porcina africana.

El control debe basarse, a juicio de los expertos, en un enfoque centrado en la prevención, la gestión del entorno urbano, la sensibilización ciudadana y la colaboración entre administraciones, veterinarios y técnicos ambientales.