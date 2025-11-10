Ezequiel Navarro ficha como CEO de Premium PSU y deja las funciones ejecutivas de la presidencia de Innova IRV de Málaga

El presidente de la Fundación Innova IRV, Ezequiel Navarro, una de las caras más conocidas de la Málaga tecnológica, se ha incorporado como consejero delegado a la empresa tecnológica Premium PSU, que tiene su sede en la Zona Franca de Barcelona. Creada en 1981, esta compañía es uno de los principales proveedores de tecnología de sistemas de alimentación de potencia y se cuenta entre los fabricantes de referencia a nivel global de equipamiento de semiconductores. Según ha explicado este lunes el propio Navarro a La Opinión, su fichaje como CEO de Premium PSU obedece a un deseo de pasar más tiempo en Barcelona, donde está su familia. Y lleva aparejada otra decisión: desde el 1 denoviembree, Navarro ha dejado las funciones ejecutivas de la presidencia de Innova IRV, que han pasado a ser ejercidas por el nuevo director general, Eduardo Valencia.

"En junio de 2024 dejé de ser CEO de Premo para llevar una vida un poco más tranquila. Pero por una parte, echaba de menos el rock and roll, la parte industrial y de innovación y, por otra, quería estar más en Barcelona, porque me he pasado más de un año permanentemente fuera de mi casa, entre todo lo que he estado en Málaga y en Madrid, y todo lo que he viajado en a Europa como consecuencia de los trabajos con Innova IRV", apunta Navarro comentado su llegada como CEO a Premium PSU.

Navarro, natural de Antequera, sigue no obstante al frente de Innova IRV, que tiene su sede en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), como presidente en su faceta más institucional y de presidencia, con lo que acudirá regularmente a los patronatos qeu esta institución celebre en Málaga y a todas las acciones que requieran de su presencia aquí. "Seguramente vendré casi todas las semanas, pero sólo en días señalados", comenta.

Transición en Innova IRV

Este proceso de transición en Innova IRV estaba ya planteado en el mes de junio y, con el fichaje de Eduardo Valencia el pasado mes de septiembre, se puso formalmente en marcha, culminando con este relevo dos meses después.

"Eduardo Valencia tiene una trayectoria de muchos años en el sector de la tecnología y en el segmento asociativo con Ametic, donde durante ocho años ha sido el impulsor del área de microelectrónica y semiconductores. Es una persona de muchísimo conocimiento", apunta Navarro. El proyecto de Innova IRV, a su juicio, está ya "muy consolidado", con un equipo de trabajo de 20 personas y con Valencia, a partir de ahora, como "mano derecha ejecutiva".

Navarro añade que su nuevo puesto como CEO en PSU Premium (compañía que fue en sus inicios la división de electrónica de potencia del grupo Premo), también ha implicado su salida como asesor de Alcaldía para el impulso a la industria 4.0 en el Ayuntamiento de Málaga, una responsabilidad que ocupaba desde septiembre desde 2024 y que abandonó este pasado 28 de octubre, según él mismo detalla.

El presidente de Innova IRV, Ezequiel Navarro. / L. O.

"Seguiré asesorando y ayudando en lo que pueda y me pidan el Ayuntamiento y el alcalde, Francisco de la Torre, como también hacía antes de ser asesor. Estoy siempre a disposición de lo que haga falta para Málaga y su ecosistema tecnológico", dice.

Planes en PSU Premium

¿Qué planes tiene ahora Navarro como CEO de PSU Premium? Afirma que el objetivo es multiplicar por tres sus cifras de negocio. "Es una compañía que puede perfectamente pasar de ser un gran líder de nicho a una gran compañía global. Ahora mismo es la mejor en una especialidad, pero podemos hacer que eso sea a nivel general y mundial", afirma.

Más del 50% de la producción de PSU Premium ya se destina a exportación pero el plan ahora es impulsar la expansión a Asia (usando la gran experiencia de Navarro en ese mercado con el grupo Premo) y también en Europa y Estados Unidos.