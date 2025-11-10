La Inteligencia Artificial llega al Ayuntamiento de Málaga para agilizar la tramitación urbanística

La Inteligencia Artificial también ha llegado al Ayuntamiento de Málaga. Con el objetivo de agilizar los procesos de licencias, el área de Innovación y la Concejalía de Urbanismo firmarán un convenio de colaboración con la tecnológica Accenture para implantar IA en la tramitación urbanística.

El proyecto busca automatizar la elaboración de los Informes Urbanísticos de Calificación y de Viabilidad de Uso, que actualmente generan alrededor de 1.200 expedientes anuales. La herramienta de IA, denominada AlexandrIA, elaborará automáticamente un borrador técnico que será posteriormente revisado y validado por los técnicos municipales.

Cómo se usará

La herramienta permitirá agilizar trámites como la modificación de la ordenanza de expedición de licencias, que simplifica los procesos y supuestos de obras que requieren permiso y contempla la figura de las entidades urbanísticas certificadoras. Además, se llevará a cabo una prueba piloto en los ámbitos de Cortijo Merino y Sánchez Blanca utilizando la metodología BIM, que verifica automáticamente los parámetros urbanísticos necesarios.

“El funcionario tarda 90 minutos y el robot 5 minutos. Estamos esperanzados, primero digitalizaremos todo el procedimiento, pero estamos ilusionados”, asegura Alicia Izquierdo, concejala delegada de Innovación y Digitalización Urbana.

Beneficios

Este acuerdo, con una vigencia de 4 meses y sin contraprestación económica por parte del Ayuntamiento, permitirá poner en marcha una prueba de concepto de IA generativa aplicada a los informes urbanísticos.

“El objetivo es reducir la carga de trabajo de los técnicos y agilizar la tramitación de los informes. Se trata de una prueba piloto, no de sustituir al personal”, aclara Carmen Casero, concejala de Urbanismo.

Con esta colaboración, Málaga refuerza su posición como referente nacional en innovación aplicada al urbanismo, avanzando hacia una administración más ágil, eficiente y basada en datos.