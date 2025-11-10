"La Ley de Segunda Oportunidad es maravillosa para aquellas personas que necesitan poder volver a respirar"

Área Jurídica Global lleva más de una década trabajando expedientes de la llamada Ley de Segunda Oportunidad, un procedimiento legal que permite a particulares y autónomos cancelar total o parcialmente sus deudas cuando no pueden afrontarlas. Este mecanismo, regulado en la Ley Concursal, ofrece una vía para la exoneración de deudas, la posibilidad de un plan de pagos y, en última instancia, un nuevo comienzo económico. Para acceder a ella, es necesario cumplir requisitos como ser una persona física, ser insolvente y actuar de buena fe.

En esta década de trabajo, AJG ha conseguido exonerar más de 60 millones de euros a través de unos 4.000 expedientes. Charlamos con Victor Almirall, director de Área Jurídica Global.

¿Cómo definiría el modelo de negocio de Área Jurídica Global y en qué se diferencia de los despachos tradicionales de abogados?

El nuestro es el concepto del despacho como empresa, es la estructura que tenemos para poder llevar a cabo los expedientes de la manera más ágil y rápida posible y esta solución nos permite trabajar con rapidez y una efectividad superior a la mayoría de despachos tradicionales. Generalmente un expediente en un despacho lo lleva un equipo de abogados que hacen más o menos lo mismo y tienen que ir tarea por tarea. Nosotros vamos ejecutando en función del área en el que esté, es decir, tenemos personas dedicadas a la investigación, que básicamente preparan la demanda, tenemos responsables de representación que lo que hacen es representar de la mejor manera posible, y luego añadiría nuestra atención al cliente que es excelsa: si un cliente tiene cualquier tipo de duda, en cualquier momento puede saber cómo está su caso y de esa manera puede estar lo más tranquilo posible, que yo creo que es lo mejor para todos.

Están especializados en segunda oportunidad y cancelación de deudas. Explíquenos en qué consiste esta ley, cuántas personas en Málaga se han acogido a la misma y cuánto dinero en total se está exonerando a través de la acción de Área Jurídica Global

Entendemos la Ley de Segunda Oportunidad de la manera que se recoge en la propia ley europea. Es la capacidad de volver a tener una segunda oportunidad, es decir, de eximir la responsabilidad de pagar las deudas que teníamos anteriormente demostrando buena fe y transparencia. Si nosotros hemos entrado en una situación a la que no podemos hacer frente, sea por un fallo empresarial, sea por una serie de situaciones que han hecho que nuestras condiciones económicas empeoren, y no podemos hacer frente al ritmo de vida que teníamos antes o cualquier situación parecida, lo que hacemos es demostrar una insolvencia inminente o real y eximimos la responsabilidad de pagar estas deudas. ¿Por qué? Porque así lo recoge la regulación europea y es una ley maravillosa para aquellas personas que necesitan poder volver a respirar. En Málaga concretamente llevamos 60 millones exonerados desde que empezó esta ley en 2015 y alrededor de unos 4.000 expedientes.

¿Está de acuerdo conmigo en que existe mucho desconocimiento por parte de la sociedad en general en cuanto a esta ley que consiste en quitarle un poco la responsabilidad al cliente? ¿Cree que con vuestra labor están dando a conocer las posibilidades que puede tener la gente aplicando esta Ley?

Por supuesto. Al final aquí tenemos un arma de doble filo que es la popularidad de la misma ley. ¿Qué ocurre?. Nosotros muchas veces comparamos una deuda con una enfermedad, que es una cosa que hay que tratar y llevarla de la mejor manera posible y, por supuesto, hay que hacerlo con los mejores profesionales. Muchas veces vemos publicidad de otras empresas, que están en todo su derecho, pero lo que hacen es ejercer de oficina de tramitación, lo que hacen es coger casos y contratar un servicio jurídico. Nosotros no es que estemos en contra, pero si nosotros tuviésemos una enfermedad y tuviésemos que operarnos, yo creo que iríamos al mejor médico y esto es realmente lo mismo pero hablando de un tema financiero.

Sede de AJG en la calle Cuarteles, 19, en Málaga / La Opinión

El conocimiento de la Ley de Segunda Oportunidad cada vez va a más. En Italia estamos hablando de que más de dos millones de personas se han acogido a la ley. En España no llegamos ni a las doscientas mil. Creemos que esta es una gran solución porque vivimos en un país que ha sido muy golpeado por las diferentes crisis como la de 2008. Venimos de épocas como el año del COVID en un país que vive del sector servicios. Creemos que cada vez va a haber más casos y estamos contento con ello.

Con los cambios recientes en la legislación concursal y los efectos del sobreendeudamiento, ¿cómo prevén que evolucionará la demanda de Segunda Oportunidad y los servicios para autónomos y particulares?

Yo veo dos elementos que hacen que cada vez vaya a haber más Ley de Segunda Oportunidad en particular y de Ley Concursal en general. La primera es que ya cada vez las personas empiezan a entender que las finanzas personales y las finanzas empresariales tienen mucha importancia. Al final existen elementos como las redes sociales que nos han hecho ver casos de éxito de otros profesionales o personas físicas y casos también negativos, en lo que las personas se han arruinado por no llevar finanzas en su día a día.

Para nosotros esto es clave. El hecho de darle el mimo y la atención que se merece a algo tan importante como la economía de cada uno, está haciendo que las personas cada vez acudan más a despachos profesionales en detrimento de las gestorías y asesorías tradicionales que hacen una labor más tramitadora y no tanto de asesoramiento y ejecución.

¿Cómo enfocan la formación continua y el desarrollo profesional del equipo de Área Jurídica Global frente a un entorno regulatorio que cambia muy rápido?

Es esencial, de hecho te diría que es la base de los profesionales que tenemos en áreas jurídicas. Esta constante formación en la que vivimos, el hecho de que nosotros tengamos sede en Europa, que es desde donde nacen las regulaciones que luego se emplean a nivel europeo, nos hace estar bastante actualizados. Además también te diría que somos de los despachos más actualizados en este tema.

Han abierto recientemente sede en Málaga. ¿Cuánta gente trabaja en la oficina? ¿Tienen previsto abrir a corto plazo más oficinas en Málaga capital o en la provincia malagueña?

Nosotros ahora mismo tenemos una oficina en Málaga en calle Cuarteles 19 en la que trabajamos cinco personas. Y espero que solo sea el principio porque viendo la respuesta que está teniendo en la ciudad la marca Área Jurídica Global, queremos abrir más. Nuestro plan de expansión para 2027 es tener tres oficinas en la provincia de Málaga. Aún está por determinar qué poblaciones elegiremos para instalar las nuevas oficinas.

Víctor Almirall / La Opinión

Sorprende un poco que otro de los pilares de vuestra estrategia sean las alianzas con otras oficinas jurídicas. Explíqueme un poco esto.

Nosotros realmente lo que queremos es ayudar a las personas y esto lo conseguimos muchas veces a raíz de la introducción del cliente por parte de gestorías y asesorías tradicionales u otros despachos. El ámbito legal en España es súper extenso. Tenemos derecho penal, civil, concursal, que es el que nosotros trabajamos más, inmobiliario, etc. Hay una cosa muy positiva, y es que cuando un cliente de un despacho o un abogado particular nos trae el cliente, a pesar de ser nosotros los que nos llevamos, por así decirlo, el cliente al juzgado y solucionamos el problema, al final, estamos agradecidos a ese abogado o a esa gestoría, porque son los que ha dado con la solución de llegar a nosotros. Entonces, creemos que es súper positivo, tanto para un lado como para el otro, esta sinergia y esta conexión.

Mirando hacia los próximos 2, 3, 4 años, ¿cuáles son los grandes objetivos de Área Jurídica Global?

Para nosotros es muy importante mantener la excelencia que tenemos ahora mismo. A pesar de trabajar en todo el territorio nacional y tener clientes incluso en la oficina de Málaga que a veces vienen de otras provincias, queremos hacer las cosas bien. Es decir, nosotros cuando tengamos 3 oficinas o tengamos 10, queremos seguir prestando el mismo nivel de servicio que nos caracteriza.

Entonces, ¿cómo nos vemos de aquí a 10 años? Siendo la marca referencia que creo que ya somos a nivel nacional, pero también a nivel malagueño, ser un despacho conocido, cercano, que las personas puedan venir y salir mucho mejor paradas de cómo llegaron.

Área Jurídica Global

Dirección: C/Cuarteles, 19. Málaga

Teléfono: 900730044

Ubicación: