Málaga, entre los destinos más populares del mundo: solo hay tres ciudades españolas en el prestigioso ránking

Málaga volvió a liderar la llegada de turistas a Andalucía durante el tercer trimestre de 2025, es decir, durante la temporada alta de verano, al acoger a más de cuatro millones de visitantes, un 29,1% de todos los que recibió Andalucía, lo que la sitúa como uno de los destinos más deseados y buscados. Una realidad que se ha reflejado también en un informe anual sobre tendencias de viaje, en el que se señala a Málaga como uno de los diez destinos a nivel mundial favoritos de los turistas.

Así lo destaca el ránking 'A Year in Travel' de la plataforma de viajes por todo el mundo eDreams ODIGEO, que en su informe anual sobre tendencias de viaje ha analizado los principales hábitos de viaje de los turistas nacional e internacionales durante este 2025 a través de sus millones de clientes a nivel global, lo que ha dejado a Málaga como uno de los entornos más ansiado a nivel turístico.

Turistas en Málaga capital. / Álex Zea

El destino más popular del mundo en este 2025 ha sido Barcelona, seguido de París, Palma de Mallorca, Madrid, Londres, Roma, Estambul, Lisboa, Ámsterdam y, en décimo lugar, Málaga. De ese modo, el territorio malagueño se sitúa como el único andaluz que se encuentra entre los destinos favoritos de los viajeros de todo el planeta.

Málaga, entre los mejores destinos para viajar

Tal y como muestra este prestigioso estudio, la mayor incidencia se produce en cuanto a los viajeros provenientes de Reino Unido, ya que Málaga se ha posicionado como el cuarto mejor destino de todo 2025 para este segmento, solo superado por Ámsterdam, Barcelona y París. De igual modo, el territorio malagueño también es el cuarto destino de mayor crecimiento en 2025 frente a 2024 para los turistas de Reino Unidos, con un 37% más de viajeros.

Pero Málaga no solo se ha convertido en una de las ciudades más populares de este 2025 para los británicos, sino que también se sitúa como el cuarto mejor destino para este 2026, un listado encabezado por Ámsterdam y seguido por Barcelona, Roma y Málaga en cuarta posición.

Málaga, una de las ciudades con más crecimiento turístico

Lo mismo ocurre con Italia, donde Málaga se sitúa como la quinta ciudad en la que mayor crecimiento de visitantes provenientes de Italia se produce, con un 36% más que el año anterior.

Turistas en Málaga. / L.O

Este análisis global también muestra que en toda la geografía internacional crece la popularidad de destinos en Sudamérica, que se consolida como la región emergente del año, donde Río de Janeiro lidera es tendencia con un aumento en reservas del 164% respecto a 2024, seguida de Santiago de Chile, con un 102% más, Lima (54% más), São Paulo (49% más), Ciudad de México (35% más) y Buenos Aires (con 24% más).

Viajes cortos y sin antelación

'A Year in Travel’ también incluye una previsión de los que serán los destinos más demandados en 2026, situados una vez más en el sudeste asiático y Sudamérica, que se suman a los destinos tradicionalmente populares. Así, Bangkok, en Tailandia, encabeza la lista de destinos más reservados para 2026, seguida de París, Río de Janeiro, Barcelona y Roma.

Turistas en Málaga capital / Álex Zea

De igual modo, el estudio ha descubierto que la espontaneidad a la hora de viajar es lo más común entre los españoles, con un 52% de sus viajes reservados con menos de un mes de antelación, el 21% con entre 1 y 2 meses, el 12% entre 2 y 3 meses y un 1% con más de tres meses. Además, han podido comprobar que la mayoría de españoles, un 40%, opta por una escapada de 3 a 4 días, seguido por un 20% que prefieren un fin de semana o 2 días o un 16% de entre 7 y 12 días.