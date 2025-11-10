Málaga impulsará dos nuevos proyectos urbanos: un pabellón deportivo en Palma-Palmilla y zonas verdes en Carretera de Cádiz

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Urbanismo, aprobará este jueves en la sesión del consejo de Urbanismo dos proyectos de ejecución en la ciudad que verán la luz en 2026/2027.

Se trata de un deportivo en el distrito Palma-Palmilla, así como una nueva zona verde en el distrito Carretera de Cádiz, en el oeste de la capital.

La concejala delegada de Urbanismo, Carmen Casero, ha informado de que el nuevo pabellón deportivo de Palma-Palmilla estará destinado a la práctica de gimnasia deportiva, atendiendo a una demanda de clubes y deportistas del distrito.

“Este nuevo proyecto responde a las peticiones que nos han hecho llegar los deportistas de la ciudad, y lo incorporamos dentro de las actuaciones de regeneración del distrito”, ha señalado Casero.

El futuro pabellón se construirá entre las calles James Bowle y Borodin, en la zona de la Virreina, y contará con una planta baja y un sótano que sumarán unos 2.000 metros cuadrados (520,11 m² en planta baja y 1.402,81 m² en el sótano).

Pabellón de Gimnasia Deportiva José Gaztambide. / L.O

La inversión prevista asciende a 5,78 millones de euros, incluidos en los presupuestos de la Gerencia de Urbanismo. El plazo de ejecución será de 18 meses, y la licitación se llevará a cabo “cuanto antes”, según ha adelantado la concejala.

Más zonas verdes

Además, el consejo también aprobará el proyecto de obras de urbanización de nuevas zonas verdes. Estos estarán establecidos en el estudio de detalle de la parcela R-11 del PAM-LO.2 ‘El Pato’, entre las calles Pilar Lorengar, la avenida Imperio Argentina y Pacífico en el distrito Carretera de Cádiz.

Este proyecto de urbanización, promovido por Grow-Ing Real Estate S.L y Promociones Habitat S.A.U sumará 4.039 metros cuadrados de espacios públicos y zonas verdes, distribuidos en dos plazas con áreas infantiles y zonas de estancia.

Se plantea la ejecución de dos espacios de uso público con recorridos peatonales y zonas de estancia con dos pérgolas, elementos de mobiliario urbano, como bancos, zona de juegos infantiles y zonas ajardinadas.

El presupuesto para esta actuación asciende a 482.753 euros, y supondrá una importante mejora del entorno: “La puesta en valor de este espacio será muy significativa para el uso y disfrute de los malagueños, y pronto verá la luz”, ha destacado Casero.

Para este proyecto, aún se desconocen los plazos de licitación y ejecución.