El 70% de las matriculaciones de coches en Málaga son ya de híbridos y eléctricos, que arrinconan a la combustión tradicional

El 70% de las ventas de coches nuevos en Málaga corresponde ya a vehículos híbridos (enchufables o no), eléctricos y de gas, confirmando que el mercado apuesta ya de forma masiva por los motores alternativos a la tradicional combustión. Tras un 2024 donde estas líneas superaron por primera vez al conocido binomio gasolina-diésel (antaño, el claro dominador del mercado) con un 57% del total de operaciones, este 2025 ha elevado todavía más su protagonismo, según los datos de las patronales Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (vendedores).

Málaga registra en este 2025, en general, un alza significativa de matriculaciones con respecto al año anterior, pero aún por debajo de los objetivos del sector de automoción. Con 24.717 matriculaciones turismos y todoterrenos hasta el mes de octubre y un aumento interanual del 22%, las cifras siguen un 9,8% por debajo del nivel de 2019, que fue el último de actividad normalizada antes del gran bajón comercial que trajo el Covid. La espiral inflacionista de los años 2022 y 2023 o la incertidumbre ante el incierto futuro del motor de combustión han sido algunos elementos que han ralentizado la recuperación del mercado.

Lo que sí está claro es que el repunte de este 2025 viene de un segmento concreto de vehículos. De hecho, en lo que va de año, las ventas de coches de gasolina en Málaga bajan un 11% y las de diésel se desploman un 47,6%. Según Faconauto, y con los datos hasta el mes de octubre, en Málaga se han vendido 6.734 vehículos de gasolina y 660 de diésel, lo que supone una cuota conjunta del 30%. Enfrente está el denominado ‘resto’, donde se incluyen a los híbridos, los eléctricos y los vehículos de gas, con 17.323 matriculaciones y una subida del 52%. Así, tres coches de cada diez coches que se venden en Málaga son ya alternativos al de los clásicos motores de combustión.

Los híbridos reinan; eléctricos y gas avanzan

La mayoría de vehículos híbridos que han vendido este año en Málaga hasta octubre son de las categorías MHEV y HEV (10.863 entre ambas), siendo más pequeña la cuota de híbridos enchufables (PHEV), con 2.112. La Asociación Malagueña de Automoción (AMA-Asomauto) ha señalado en varias ocasiones que el comprador ha abandonado ya cualquier reserva en torno a los coches híbridos. "Le han perdido el miedo, los compran con total naturalidad: funcionan perfectamente, ahorran combustible y el precio es competitivo, quizá un 5% más que los gasolina y diésel", explican. En los próximos años, las expectativas son que los híbridos copen el 90% de las operaciones.

En cuanto a los eléctricos (BEV), su penetración es aún reducida, aunque va creciendo. En Málaga se han vendido 2.415 unidades en este año (su cuota de mercado en el total del ventas del coches es ya de caso el 10%, frente al 5% del año anterior). Menor aún es la comercialización de los vehículos de gas: 1.933 unidades (un 7%). No obstante, tanto eléctricos como de gas doblan sus matriculaciones en relación a 2024, evidenciando su avance.

A su juicio, las bajadas de tipos de interés aplicadas por el Banco Central Europeo (BCE) desde el verano de 2024 han espoleado las ventas, al ser más asequible la financiación. Y el mercado también se ha animado por la puesta en marcha de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

Ventas por canales de comprador

Por tipo de comprador, la mejora de las matriculaciones en Málaga en este 2025 viene sobre todo por el canal de empresas, que crece un 29% hasta superar las 7.000 matriculaciones, y por el de los 'rentacar', cuyas compras para sus flotas de alquiler de vehículos suben un 45% para un total de 2.659 unidades. El tercer pilar, y el más importante para los concesionarios, es el de particulares, que sube un 15,8% y rebasan las 15.000 matriculaciones.

Un concesionario malagueño de coches / J. L.

Optimismo en el sector

Con los resultados de octubre, el mercado nacional consigue 14 meses consecutivos en pleno crecimiento. El sector cree que, si se mantiene esta tendencia y la aportación al mercado de las comunidades autónomas donde existen planes de renovación del parque, España cerrará el ejercicio con entre 1,2 y 1,3 millones de vehículos matriculados.

"Octubre mantiene la tendencia positiva del mercado y es el segundo mes en el que las ventas crecen más que el mismo mes de 2019, previo a la pandemia. En cuanto a tecnologías, el mercado continúa dejando de lado cada vez más al diésel, cuyas ventas son residuales. Ciudadanos y empresas apuestan cada vez más por modelos con hibridación o electrificados", comenta el director de comunicación de Anfac, Félix García. Sin embargo, esta dinámica no alcanza aún los vehículos comerciales ligeros, "donde la electrificación está bajo mínimos y donde el diésel supone más del 90% de las ventas".

Por su parte, el director de comunicación de Faconauto, Raúl Morales, indica que el mercado de la automoción en España vuelve a dar señales de "robustez y fortaleza" gracia, sobre todo, al buen comportamiento de las matriculaciones de vehículos electrificados. "Nos preocupa la poca visibilidad que tenemos respecto a la continuidad de las ayudas en aquellas regiones o comunidades autónomas donde se ha agotado el presupuesto", advierte.

Mientras, la directora de comunicación de Ganvam, Tania Puche, destaca que las compras de particulares siguen marcando importantes subidas por la buena dinámica de matriculaciones de los vehículos electrificados. "Ahora bien, es necesario aplicar medidas inmediatas y dotaciones adicionales para dar respuesta hasta final de año a los

compradores, especialmente, en aquellas comunidades donde se han habilitado listas de espera ante el fin de los fondos del plan Moves. Hay que disipar cualquier incertidumbre en torno a la decisión de compra porque no podemos permitirnos que el mercado pierda impulso, justo en el momento en el que empezaba a recuperarse", aduce.