Tomar medicinas se está volviendo un vicio

Poniéndose de acuerdo o de motu proprio, los laboratorios españoles y extranjeros se lanzan de vez en cuando a tumba abierta a anunciar medicinas que curan todos los males habidos y por haber. Parece que los españoles estamos enfermos o padecemos a cualquier hora de un mal que tenemos que curar en plena calle o viendo una película de ciencia-ficción, ya que estos males nos ponen los nervios de punta.

Que necesitamos medicinas para seguir viviendo lo sabemos todos, y yo el primero, pero la barahúnda de específicos para sentirnos mejor, más sanos, más guapos (y guapas) y seamos capaces de saltar, brincar y otros alardes de contorsionistas de circos y de deportes de alto riesgo, no los creo de necesidad inmediata.

La gente lleva en los bolsillos las pastillitas para el dolor de cabeza, para un posible esguince, para ir a la oficina o al trabajo más contentos que un guarro en una charca y para conquistar personas de otro sexo o del mismo. Al menor síntoma, como un estornudo, inmediatamente recurre a la grajea que impide un segundo estornudo, aviso de un constipado que hay que cortar de raíz. Estamos tan ‘enfermos’ que antes de salir a la calle tenemos que abastecernos de pastillas, píldoras, grajeas, parches y apósitos para hacer frente a los mil males que nos esperan.

Lo que me llama la atención -y no lo comprendo porque hay anuncios que pueden dañar al ciudadano medio que hace caso omiso a la retahíla de «lea las instrucciones de este medicamento, en caso de duda consulte con el farmacéutico»- es por qué hay fármacos que ni siquiera van acompañados de ese documento; basta con la garantía de los laboratorios.

Y tengo mis temores porque uno de los más famosos laboratorios del mundo fue el fabricante de la talidomida, un fármaco que condenó a miles de niños a vivir sin brazos, sin piernas, incapaces de valérselas por sí mismos… Todavía hay víctimas del mal en España. Se sienten abandonados porque están todavía en espera de ser indemnizados, esperanza perdida. Nadie se acuerda de ellos

Estamos enfermos, pero no tanto. Mi consejo es: «Lea este artículo antes de comprar una medicina sin garantías».

Piel de terciopelo

La mayoría de las mujeres y parte de muchos hombres desean mejorar su figura. Eso del «hombre y el oso cuanto más feo más hermoso» ya no se lleva en el sexo masculino, y menos si va a la playa a presumir de bíceps, tríceps, torso desnudo y sonrisa, antes ‘profidén’, y ahora de mil marcas extranjeras que molan más. Me parece muy humano que los miembros de uno y otro sexo cuiden su aspecto físico y así sentirse mejor.

Y como en el caso de los medicamentos, los laboratorios o factorías que se dedican a fabricar cremas, ungüentos, lociones, artículos relacionados con el cuidado de la piel, cabello, uñas, ojos, olor corporal, sonrisa, labios, colores, fragancias… y todo ese mundo que los franceses han creado para la mujer y de paso para el hombre, nos bombardean a todas horas.

La confianza que otorgamos a esos cientos de artículos tiene sus peligros y engaños, porque cuando oigo o leo que la piel mejora «con garantía» en una o dos semanas, me da la impresión de que no es verdad. Asegurar o garantizar esos resultados, con todos mis respetos para los fabricantes, me parece que sobrepasa los límites de la ¿ética?. Pero allá ellos y ellas.

Como es natural, las modelos elegidas para los anuncios son eso, modelos; jóvenes, muy jóvenes, jovencísimas con piel de culito de recién nacido. No todas las fábricas de productos de belleza eligen a sus modelos en lo que se conoce por ‘casting’ (ya se puede escribir castin); en algunas ocasiones recurren a actrices y actores famosos del mundo del cine que gozan de una piel, cabellos, sonrisas y otras cualidades envidiables... aunque maquilladas por maestros en el arte del maquillaje, una profesión muy solicitada porque después de una sesión de dos o tres horas de meticuloso trabajo ‘quitan’ diez o doce años a la elegida.

Pero esos milagros son efímeros; sirven para un anuncio o una fotografía de una revista especializada.

Un bote de Fruzsina Sz / Pixabay

Y ahora, «siete veces más potentes»

Si en el mundo de la medicina y de los productos creados para mejorar el aspecto exterior de los hombres y mujeres se exageran los resultados, en el mundo de la limpieza no hay límites a la exageración.

Se superan todos los adjetivos, y, últimamente, se agrega: «siete veces más potentes», «triple acción», «nueva fórmula»… Salen de los lavavajillas los cacharros como recién fabricados.

Hay una lucha incruenta por ganar en limpieza.

Años ha, OMO y ESE eran las marcas que dominaban el campo de ‘lava más blanco’, y se hizo famosa la aparición del director de una marca de detergente quien en televisión decía que si encontraban una marca mejor que la suya, que la compraran.

Los anuncios nos invitan a ser más limpios, limpísimos, con colonias y perfumes seductores, con ropas recién lavadas que huelen a limpio, nada de sudores; cabellos lavados con champús de marcas extrajeras y cientos de productos para su mejor conservación y suavidad, tintes que devuelven su estado natural, nada de canas… Una maravilla.

Si uno se abastece de los medicamentos para evitar dolores, recuperar la memoria, acabar con el insomnio, lucir una boca perfecta sin caries, tener un hogar que no huela a comida (que nos la traigan a casa ya preparada y no usar la cocina)… la felicidad es completa.

Lo que no casa con tanta limpieza es la costumbre de arrojar papeles, colillas, cajetillas, chicles, botellas vacías, latas, mascarillas, bolsas de plástico, ropa usada, restos de comida y lo que no está escrito, a la vía pública, y que el Ayuntamiento informe a la ciudad que en el último evento en la playa o final de un partido de fútbol en La Rosaleda o de baloncesto en el Martín Carpena, los servicios de limpieza recogieron no sé cuántas toneladas de basuras de todas las clases. A más toneladas, mayor éxito del evento.

¿Por qué tanta obsesión por la limpieza personal y domiciliaria en un caso, pero tanta porquería en las calles?

Un dispensador de fármacos. / Europa Press

Y los anuncios de...

Últimamente observo que presentadores de programas y espacios variados, incluso relacionados con la información, dentro de ese espacio, se convierten en anunciantes. Informan de los resultados de una competición deportiva y finalizan recomendando un producto de consumo o la oferta de una entidad bancaria.

Los personajes famosos pueden hacer anuncios; y me parece muy bien. Lo que no veo bien es que el presentador o animador de programa nos recomiende el coche que debemos comprarnos.

Si la memoria no me falla, hace unos años regían unas normas muy severas y que se respetaban. Tenía que pasar un determinado periodo de tiempo para poder ejercer el oficio o trabajo de anunciante.

No me extrañaría que algún día no lejano, la información del Palacio de la Moncloa o de un partido político tenga un patrocinador, como los partidos de fútbol o las carreras de caballos.

Y la medicina otra vez

En mi niñez y adolescencia no había apenas medicinas. En los hogares de la clase media había, por lo general, agua oxigenada, alcohol, vendas, aspirinas y cafiaspirinas, veramón para el dolor de muelas, aceite de ricino para los empachos, agua de Carabaña, algodón, esparadrapo… y los remedios caseros de toda la vida: manzanilla (un remedio para todo), valeriana, y, para la gripe, «cama y leche caliente».

Con el tiempo, fueron apareciendo medicamentos para todos los males, con varios hitos; el primero, la penicilina y los antibióticos, el remedio del que se usó y abusó hasta el punto de que no se dispensan ya en ninguna farmacia si no es con receta médica, y de que aparezcan cepas de bacterias resistentes a los antibióticos.

Otras novedades que tuvieron impacto en la medicina fueron la aparición de las tiritas (para las heriditas) y el bien recibido Vicks VapoRub, que era un ungüento, o como se le denomine, que hizo furor en las masas (y que al parecer se sigue comercializando).

Hoy, en los hogares de los españoles, gracias a la Seguridad Social, hay medicinas para parar un tren y no hay rastros ni del aceite de hígado de bacalao, la manzanilla, la aspirina… que formaron parte de la vida de una población camino de superar los ochenta años y más.

La manzanilla de toda la vida fue desplazada por la menta poleo, que no he tomado nunca. A mí lo que me gusta es un café solo sin azúcar, que no me han prohibido los que velan por mi salud. Las tres ‘ces’ son importantes: CCC, o sea, café-caliente-cargado.