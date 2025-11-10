El pollo frito más popular de Corea llega Málaga: con todo tipo de estilos y salsas en el centro de la capital

El pollo frito más popular de Corea llega a Málaga. Así lo asegura un nuevo restaurante de la ciudad que ofrece el mejor pollo frito al estilo coreano "crujiente por fuera y jugoso por dentro" y cocinado de forma totalmente casera y diaria para dar "la mejor calidad".

Este nuevo negocio que abrió sus puertas este pasado mes de agosto es J Chicken, un restaurante localizado en la capital malagueña y especializado en el pollo frito entero que afirma que su secreto está en su rebozado, realizado al momento, y en la frescura de sus pollos, que "nunca se congelan" y se fríen al momento. "Es pollo fresco frito al instante", relatan desde el establecimiento.

Pollo crujiente y tierno en este negocio de Málaga

Además, sus clientes pueden escoger tanto el estilo del pollo como su sabor y sus salsas, con más de una decena para elegir. "Damos la mejor calidad. Se reboza al momento y pasa directo a la freidora, lo que le da una textura crujiente y un interior jugoso", señala el negocio. Y añade: "Ofrecemos un menú con 10 sabores, desde agridulce a picante, hasta miel, barbacoa o receta coreana original".

Entre la amplia carta de la que dispone este restaurante se encuentran sus hamburguesas de pollo, sus piezas de pollo con o sin picante, con algas y carne desmenuzada, entre otras especialidades, así como las alitas de pollo con seis salsas.

A esto se suma su pollo frito entero de toda clase de especialidades, como el de harina negra y salsa de pitaya. "Eliges el pollo, el estilo, sabor y todos sus tipos de salsa", señalan sus propios clientes.

Pollo frito coreano en este restaurante de Málaga

Este restaurante también cuenta con una amplia variedad de entrantes como gyozas fritas, palomitas de pollo o nugget, así como platos emblemáticos coreanos como 'topoki frito' o 'cron dog cheese', así como sus reconocidos 'hot pot' de toda clase de especialidades o sus 'bubble tea'.

Todo ello está disponible en su local de la avenida de las Américas número 9, junto al Centro Comercial Larios Centro, todos los días de la semana en horario de 11.30 a 16.30 horas y de 19.30 a 23.00 horas.