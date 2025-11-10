GASTRONOMÍA
El pollo frito más popular de Corea llega Málaga: con todo tipo de estilos y salsas en el centro de la capital
Este negocio situado en la ciudad malagueña ofrece sus platos caseros "crujientes por fuera y tiernos por dentro"
El pollo frito más popular de Corea llega a Málaga. Así lo asegura un nuevo restaurante de la ciudad que ofrece el mejor pollo frito al estilo coreano "crujiente por fuera y jugoso por dentro" y cocinado de forma totalmente casera y diaria para dar "la mejor calidad".
Este nuevo negocio que abrió sus puertas este pasado mes de agosto es J Chicken, un restaurante localizado en la capital malagueña y especializado en el pollo frito entero que afirma que su secreto está en su rebozado, realizado al momento, y en la frescura de sus pollos, que "nunca se congelan" y se fríen al momento. "Es pollo fresco frito al instante", relatan desde el establecimiento.
Pollo crujiente y tierno en este negocio de Málaga
Además, sus clientes pueden escoger tanto el estilo del pollo como su sabor y sus salsas, con más de una decena para elegir. "Damos la mejor calidad. Se reboza al momento y pasa directo a la freidora, lo que le da una textura crujiente y un interior jugoso", señala el negocio. Y añade: "Ofrecemos un menú con 10 sabores, desde agridulce a picante, hasta miel, barbacoa o receta coreana original".
Entre la amplia carta de la que dispone este restaurante se encuentran sus hamburguesas de pollo, sus piezas de pollo con o sin picante, con algas y carne desmenuzada, entre otras especialidades, así como las alitas de pollo con seis salsas.
A esto se suma su pollo frito entero de toda clase de especialidades, como el de harina negra y salsa de pitaya. "Eliges el pollo, el estilo, sabor y todos sus tipos de salsa", señalan sus propios clientes.
Pollo frito coreano en este restaurante de Málaga
Este restaurante también cuenta con una amplia variedad de entrantes como gyozas fritas, palomitas de pollo o nugget, así como platos emblemáticos coreanos como 'topoki frito' o 'cron dog cheese', así como sus reconocidos 'hot pot' de toda clase de especialidades o sus 'bubble tea'.
Todo ello está disponible en su local de la avenida de las Américas número 9, junto al Centro Comercial Larios Centro, todos los días de la semana en horario de 11.30 a 16.30 horas y de 19.30 a 23.00 horas.
- Málaga estrena alumbrado esta Navidad: así lucirá la calle Larios
- Así es el parque de Málaga con una torre de 13 metros perfecta para los amantes de la aventura: tiene camas elásticas y toboganes gigantes
- Así es el parque de Málaga con una de las lagunas artificiales más grandes de la provincia: con senderos, zonas de picnic y juegos para niños
- La EMT moverá las paradas de la Comisaría Provincial a la avenida de Andalucía por problemas de tráfico
- Las letras de Pedregalejo, en el sitio incorrecto
- Una ruta de senderismo en Málaga con pasarelas, molinos y un puente romano: pasa por dos de los pueblos más bonitos para visitar en otoño
- Las ruinas de la crisis inmobiliaria en Málaga: a subasta un gran edificio de viviendas tras casi 20 años en obras
- La cadena de material deportivo Oteros, con 50 trabajadores en Málaga, plantea un ERE para toda la plantilla