Así es la ruta de Málaga que recorre una antigua acequia colgada sobre un barranco: está en uno de los pueblos más bonitos de España

Málaga está repleta de rutas de senderismo que permiten a sus caminantes disfrutar de actividad física, ocio, paz y las mejores vistas de toda la provincia. Así, son innumerables las opciones para todos los gustos y edades de las que dispone el territorio malagueño, como este camino localizado en uno de los pueblos más bonitos de España que discurre por una antigua acequia morista sobre un barranco.

Este sendero que despierta el vértigo de sus visitantes al situarse a gran altura sobre el barranco del río Higuerón es la ruta de la Acequia Lízar, en el pueblo malagueño de Frigiliana. Este entorno permite explorar las calles empedradas y las casas blancas de la localidad, así como las mejores panorámicas de la Sierra de la Almijara.

Ruta de la Acequia Lízar, una de las rutas de senderismo más vertiginosas de Málaga / Wikiloc

Pero, a pesar de su elevada ubicación, este sendero circular está pensado para que lo pueda realizar cualquier persona, pues cuenta con un recorrido sencillo, aunque vertiginoso, de unos ocho kilómetros de largo y unos 350 metros de desnivel, que se puede completar en algo más de dos horas. Durante este trayecto, los visitantes pueden contemplar una de las vistas más imponentes de la sierra, la costa de Nerja y los campos de aguacates del valle.

Una ruta en Málaga por el pueblo más bonito de España

Así, esta ruta situada en el corazón de la Axarquía malagueña parte del propio centro de Frigiliana, lo que permite a sus participantes explorar el casco urbano de este emblemático pueblo, con sus casas blancas repletas de flores y macetas, y sus suelos empedrados. Desde el propio centro del pueblo, solo será necesario seguir el cartel que señaliza la ruta y que atraviesa las calles más pintorescas del pueblo en dirección al Castillo, lo que permite recorrer parte de las murallas antiguas.

Tras esto, es necesario continuar hasta los miradores situados en lo alto del municipio y descender hacia la zona en la que se encuentra la balsa de agua que alimenta la Acequia de Lízar, que formaba parte de un antiguo sistema de riego de tradición morisca. Este enclave ha sido protegida, en parte de su recorrido, mediante vallas y alambrado para evitar problemas de seguridad, aunque es necesario mantener la precaución en las zonas del camino en las que no se cuenta con este vallado.

La ruta senderista más vertiginosa de Málaga

Este trayecto se acompaña constantemente por las vertiginosas vistas de la Sierra de la Almijara y el Pico del Cielo, así como el barranco y los campos de aguacates. Durante el recorrido, los visitantes recorrerán el borde de la acequia y pasarán junto al río Higuerón hasta alcanzar el Pozo Batán en un tramo que finaliza en un ascenso hacia la antigua fortaleza de Frigiliana para acabar, finalmente, en el centro del pueblo.

Todo esto permite a sus visitantes disfrutar de uno de los caminos más vertiginosos de la provincia y unas vistas privilegiadas de su sierra, la costa y la maravilla natural que conforma el territorio.