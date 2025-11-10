Los trabajadores de la EMT de Málaga barajan un paro parcial en el arranque del alumbrado de Navidad

Los trabajadores de la Empresa Municipal de Transportes de Málaga (EMT) se han reunido este lunes en asamblea para abordar la posible convocatoria de un calendario de paros parciales y reclamar, por un lado, medidas que permitan el correcto cumplimiento de los horarios y frecuencias de los autobuses (que se están viendo afectados, según explican, por el aumento de usuarios que registrando este año y la falta de capacidad de la flota) y, por otro, una renovación de los vehículos más antiguos. De momento, y según han avanzado fuentes sindicales, la plantilla maneja convocar una primera jornada de paro parcial (que podría ser de dos horas en horario de mañana y dos en horario de tarde) en algún momento del último fin de semana de noviembre, cuando se inauguran las luces de Navidad en la calle Larios y el Centro Histórico.

A esta jornada podrían sucederle otros paros parciales en diversos días del mes de diciembre.

Fuentes sindicales han explicado a este periódico que las medidas se han valorado en dos asambleas que han tenido lugar este lunes (una por la mañana y otra por la tarde a la que han acudido la mayor parte de los trabajadores de la EMT, dependiendo del turno de cada persona). El sentir de las asambleas ha sido "favorable" a la convocatoria, que podría quedar así registrada en estos próximos días registrada ante la administración.

Según las diversas fuentes consultadas, los trabajadores piden "soluciones" a la EMT que presente soluciones ante los "problemas de horarios" que están sufriendo los autobuses motivados por el incremento de viajeros en este 2025. Afirman que se están dando casos de vehículos que no pueden recoger a los usuarios en algunas paradas porque pasan ya atestados de personas, y también de líneas que necesitarían más autobuses para cumplir con la frecuencia establecida.

"Dar un servicio y unos horarios dignos"

"Queremos dar un servicio y unos horarios dignos a la ciudadanía, y no dejar a la gente en las paradas, porque eso genera la lógica frustración de esos usuarios. Hay además líneas donde el cuadro horario establece unos minutos y que necesitarían de más tiempo. Todo esa situación también repercute en el estrés que sufren los conductores", comentan.

Además, el paro estaría dirigido a solicitar a la empresa municipal de transportes la modernización de los autobuses más antiguos de su flota, algunos en torno a los 20 años de antigüedad.

Las fuentes solicitan a la EMT y el Ayuntamiento de Málaga que aporten "soluciones y esfuerzos reales" a solventar todas estos cuestiones.