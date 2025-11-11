Atraca en el Puerto de Málaga el yate del cofundador de Google

Málaga continúa siendo puerto de atraque para las embarcaciones más espectaculares del panorama náutico internacional. Esta semana el Puerto de la ciudad recibe una al Dragonfly (Libélula), el superyate del cofundador de Google, Sergey Brin.

Con 142 metros de eslora y un valor estimado de 450 millones de dólares, este coloso de los mares destaca por su diseño elegante, su tecnología de vanguardia y su compromiso con la sostenibilidad. Construido por el prestigioso astillero alemán Lürssen, el Dragonfly fue lanzado en diciembre de 2023 bajo el nombre provisional de Alibaba.

Tras completar con éxito sus pruebas de mar, fue entregado a su propietario a finales de 2024. Desde entonces, el yate ha llamado la atención en los principales puertos del Mediterráneo, y ahora recala por primera vez en la capital de la Costa del Sol.

El super yate de lujo DragonFly, atracado en el puerto de la ciudad. / Álex Zea

El superyate cuenta con cuatro amplias cubiertas exteriores, 12 camarotes de lujo y dos helipuertos, además de espacios destinados al ocio y la relajación que reflejan el gusto por la excelencia de su propietario. En su interior, incorpora un innovador sistema Azimuth Pod Drive, que permite operar en modo totalmente eléctrico o en combinación con otros sistemas de propulsión, alcanzando velocidades de hasta 24 nudos.

Más allá de su imponente presencia, el Dragonfly simboliza la fusión entre lujo, innovación tecnológica y responsabilidad ambiental, tres conceptos muy ligados a la filosofía de Sergey Brin. Nacido en Moscú y nacionalizado estadounidense, Brin es uno de los grandes nombres de la revolución digital.

Sergey Brin

Sergey Brin (Moscú, 1973) es un científico informático, empresario e inventor estadounidense de origen ruso, conocido por ser cofundador de Google junto a Larry Page.

A los seis años huyó junto a su familia de la Unión Soviética y se instalaron en Estados Unidos. Ahí fue donde estudió Matemáticas y Ciencias de la Computación en la Universidad de Maryland y realizó su doctorado en Stanford, donde desarrolló el algoritmo PageRank, base del motor de búsqueda más utilizado del mundo.

Sergey Brin / La Opinión

Brin ha sido una figura clave en la revolución digital y actualmente es presidente de Alphabet Inc., la empresa matriz de Google. Además, impulsa proyectos de innovación tecnológica y sostenibilidad, y destaca por su interés en la inteligencia artificial y la exploración aeroespacial.