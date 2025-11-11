Patrimonio
Busto homenaje a Odón de Buen en el Paseo de la Farola
La obra es una copia del original de Mariano Benlliure en Zuera, pueblo natal del científico
Málaga
El alcalde Francisco de la Torre inauguró el pasado viernes 7 un busto del catedrático y oceanógrafo Odón de Buen y del Cos, en el Paseo de la Farola. La obra es una copia del original de Mariano Benlliure en Zuera, pueblo natal del científico. La inauguración tuvo lugar el mismo día en el que el Consistorio hizo efectivo el nombramiento de Hijo Adoptivo de Málaga, que se produjo originalmente en enero de 1936.
