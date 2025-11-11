El Centro de interpretación de Cánovas en Málaga, a la espera de una compra

El 8 de febrero de 1828 nacía en los que hoy serían los números 11 y 13 de calle Nuño Gómez Antonio Cánovas del Castillo. A poco más de dos años de que Málaga celebre el bicentenario del político español más importante del XIX, el proyecto de un centro de interpretación para su casa natal -hoy un solar- al que se sumarían dos edificios contiguos, los números 9 y 15, sigue sin ser una realidad.

Y eso que, ya hace 22 años, un ‘Museo Casa Natal de Cánovas’ fue una de las promesas electorales de Francisco de la Torre para las elecciones de 2003; sus primeras como candidato popular a la Alcaldía de Málaga.

Además de reaparecer en numerosos programas electorales del PP; en el plano presupuestario, en los últimos tres años se ha destinado idéntica cantidad al proyecto: 10 millones de euros.

Sin embargo, casi a final de 2025, la única novedad en el conjunto de edificios y solares destinados a formar el centro de interpretación son unos andamios en la fachada del número 9 -el último ‘trozo’ de casa natal original de Cánovas, el número 11, fue demolido por ruinoso en 2004, el mismo año en que lo expropió el Ayuntamiento-.

¿Qué es lo que ocurre? Responde para La Opinión el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, que explica que en este ‘puzle’ de casas y solares al Ayuntamiento le falta por adquirir el número 15 de calle Nuño Gómez, propiedad de AVRA, la agencia de Vivienda de la Junta de Andalucía.

Se trata de un edificio de viviendas de tres plantas, edificado en 1866 y que formaba parte del fallido convenio entre la Junta y el Ayuntamiento de las tecnocasas, las viviendas para jóvenes emprendedores.

Como informa Francisco Pomares, el edificio «lo expropió la Junta para las tecnocasas y queremos comprarlo porque el centro de interpretación contempla un espacio mucho más grande».

Solares de los números 11 y 13 de la calle Nuño Gómez; y el 9, con andamios, en una imagen de este lunes. / A.V.

El concejal subrayó que el proyecto «lo tenemos redactado, y en cuanto Urbanismo y Junta se pongan de acuerdo en la adquisición, podremos licitarlo», manifestó.

Como informó este periódico, en diciembre de 2022 el Consejo de Urbanismo aprobó solicitar a AVRA la compra directa de la parcela, para poner en marcha el proyecto de Cánovas promovido por el Instituto Municipal de la Vivienda.

Tres años más tarde, el equipamiento sigue sin ser una realidad, y es muy posible que, en los presupuestos municipales de 2026, aparezca una cantidad que ronde los 10 millones destinados al centro; como en 2023, 2024 y 2025.

El bicentenario del nacimiento de Antonio Cánovas del Castillo, mientras tanto, ya está, como quien dice, a la vuelta de la esquina.

Respuesta de la Junta

Fuentes de la Junta de Andalucía informaron ayer de que «las valoraciones están aprobadas, y es el Ayuntamiento el que tiene ahora que aprobar el expediente de compra».