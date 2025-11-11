Detenido el conductor implicado en el accidente mortal de Coín por abandonar el lugar del siniestro

El conductor que presuntamente provocó el accidente en el que ayer perdió la vida un motorista en Coín ha sido detenido por presuntamente marcharse del lugar del siniestro. Según fuentes cercanas al caso, el arrestado es un joven de 23 años y la Guardia Civil mantiene la investigación abierta para determinar si en el momento del accidente se encontraba bajo los efectos dealguna sustancia. Por ahora se le atribuye un delito de abandono del lugar del accidente, una infracción penal que vinculada a una imprudencia puede conllevar penas de entre 6 meses a 4 años de prisión.

El accidente se produjo sobre las 17.30 horas a la altura del kilómetro 12 de la A-355, en el término municipal de Coín, una vía conocida por su alta mortalidad. Varias llamadas a Emergencias 112 alertaron de una colisión múltiple entre cuatro vehículos, tres turismos y una motocicleta, y que el conductor de esta última estaba gravemente herido. El centro coordinador movilizó a la Guardia Civil de Tráfico, al Consorcio Provincial de Bomberos y a los sanitarios, que sólo pudieron certificar la muerte del motorista, que tenía 18 años. Otras tres personas, dos mujeres y un hombre, resultaron heridas leves y no requirieron traslado hospitalario.