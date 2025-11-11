La familia de García Caparrós accederá el 18 de noviembre a los documentos desclasificados

La familia de Manuel José García Caparrós, el sindicalista malagueño que murió de un disparo de la policía en la manifestación por la autonomía de Andalucía el 4 de diciembre de 1977 en Málaga, podrá acceder el próximo 18 de noviembre a los documentos desclasificados que se custodian en el Congreso.

Así lo ha asegurado a los periodistas la vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso y diputada de Sumar, Esther Gil de Reboleño, después de que la mayoría progresista de este órgano de gobierno de la Cámara aprobase desclasificar los documentos.

La parlamentaria ha confirmado que, en la reunión de este martes, se ha dado el "paso definitivo" para que la familia pueda acceder a dicha documentación y les ha felicitado públicamente por insistir en la búsqueda "de la verdad" sobre su asesinato.

"No hay transición sin verdad y no hay democracia sin justicia", ha señalado la diputada de Sumar, que ha incidido en que hoy es un día muy importante en Andalucía, porque "ganamos dignidad" y "España avanza en transparencia y en democracia".